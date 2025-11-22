La Secretaría de Educación del estado de Morelos dio a conocer que el rancho de ‘La Barbie’ que se ubica en el municipio de Xochitepec, se transformará en un centro educativo.

Al respecto, la titular de la dependencia estatal Karla Aline Herrera Alonso, expuso que el se busca que el inmueble se use para ampliar la oferta del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 194.

"Buscamos que estos predios, cuyo origen es conocido, se conviertan en un espacio digno para impulsar la educación. Entre los proyectos previstos está el CBTA, pero aún se trabaja en la parte legal y técnica para definir qué seconstruirá" Karla Aline Herrera Alonso. Secretaría de Educación de Morelos

En diciembre de 2009, autoridades federales incautaron un inmueble con una extensión de 2.5 hectáreas ubicado en la comunidad de Atlacholoaya, Xochitepec, en el estado de Morelos.

Se trata del rancho El Paraíso del operador del hoy extinto Cártel de los Beltrán Leyva, Édgar Valdez Villarreal, 'La Barbie‘, y que ahora se va a transformar en un centro educativo.

En torno al tema, la secretaria de Educación de Morelos refirió que el rancho de ‘La Barbie’ que está valuado en más de 62 millones, se usará para ampliar la oferta educativa del CBTA194.

Rancho de "la Barbie" (MALENY VAZQUEZ)

Con respecto a la renovación del inmueble, la funcionaria estatal explicó que se tiene contemplado preservar la infraestructura original, pero se adecuará como un nuevo plantel escolar.

Sobre ello, dijo que el proyecto ya se encuentra en su fase intermedia, pero también se está revisando la situación legal del rancho de ‘La Barbie’ para poder proceder con la elaboración del plan ejecutivo.

Rancho de ‘La Barbie’ en Morelos también será sede de un nuevo instituto

Al explicar que se tiene previsto que el nuevo centro educativo que se construirá en el rancho de ‘La Barbie’ en Morelos se concluya en 2026, la secretaria de Educación refirió que hay más planes.

Lo anterior debido a que expuso que la ampliación del CBTA 194 solo será en una sección del predio, pues otra será utilizada para la creación del Instituto de Medicina Tradicional de México.

Por eso, Karla Aline Herrera Alonso indicó que las diversas instalaciones del rancho de ‘La Barbie’ en Morelos serán usadas por el personal del instituto y los estudiantes del CBTA 194.

Cabe destacar que en el inmueble asegurado por el gobierno federal, hay una lujosa infraestructura que incluye elementos como los siguientes:

Zoológico

Salón de fiestas

Lago artificial

Palapas

Alberca

Gimnasio

Baños de vapor

Decenas de habitaciones