Javier Duarte recibió prisión preventiva justificada por el delito de peculado, a dos meses de concluir su condena.

La medida cautelar contra el el exgobernador de Veracruz fue dictada el 12 de febrero de 2026 por el juez Gustavo Aquiles Villaseñor, tras una audiencia aplazada desde el 9 de febrero.

La Fiscalía General de la República imputó un nuevo cargo que, de resultar en sentencia condenatoria, podría extender su pena hasta 14 años más.

La defensa de Javier Duarte calificó la acusación como “al vapor” y con fines políticos.

Diego Urizar, abogado de Javier Duarte, señaló que el nuevo cargo imputado por la FGR se trata de una acusación “al vapor” con fines políticos.

En caso de resultar culpable por el delito de peculado cometido durante su administración frente a Veracruz, la pena de Javier Duarte que finalizaba en abril, se extendería hasta 14 años.

