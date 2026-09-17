Cerca de 59 millones de litros de hidrocarburo de posible procedencia ilícita, fueron decomisados durante un operativo que autoridades de Guanajuato desplegaron en el municipio de San José Iturbide.

Así lo informó el secretario de Seguridad y Paz del estado, Juan Mauro González Martínez, quien explicó que el decomiso se ejecutó con el apoyo de fuerzas federales que se sumaron a la acción.

A pesar del aseguramiento de los 59 millones de litros de hidrocarburo, durante el operativo las autoridades no ubicaron ni detuvieron a ninguna persona relacionada con los hechos.

Autoridades de Guanajuato decomisaron 59 millones de litros de hidrocarburo

El 17 de septiembre de 2026, un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales derivó en un histórico decomiso de 59 millones de litros de hidrocarburo en el estado de Guanajuato.

El golpe se concretó luego de que policías estatales dieron seguimiento a una pipa que se logró ubicar debido a labores de investigación e inteligencia que se desplegaron por varias semanas.

Tras ubicar la unidad, esta fue interceptada y permitió el rastreó de un inmueble particular que ha sido descrito como un almacenamiento con alta infraestructura en el municipio de San Juan Iturbide.

Decomiso de hidrocarburo en Guanajuato (Especial)

Dentro del lugar se desplegó el cateo en apego a una orden judicial, en el que se aseguraron 10 tanques de almacenamiento, 3 unidades de carga, contenedores y documentación sobre del hidrocarburo.

Como parte de las acciones, se mantienen labores técnicas en el inmueble para medir, identificar y manipular de forma segura el combustible que se presume, es de procedencia ilegal.

Autoridades no lograron detenciones en decomiso

Al informar sobre el decomiso de 50 millones de litros de hidrocarburo, el secretario de Seguridad de Guanajuato explico que durante la no se lograron detenciones inmediatas de presuntos implicados.

Juan Mauro González detalló que la investigación nació tras interceptar una pipa sospechosa, descartando que el hallazgo fuera producto de un pitazo, suerte o de alguna casualidad imprevista.

Respecto al origen del hidrocarburo, las autoridades informaron que continúan integrando la carpeta de investigación para verificar la procedencia legal de las sustancias aseguradas.

Finalmente, reiteró que la FGR coordinará los trabajos técnicos especializados junto con corporaciones de Guanajuato, con la finalidad de deslindar las responsabilidades penales.