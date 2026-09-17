Circe Camacho Bastida enfrentó momentos de tensión durante Desfile Militar 2026, luego de que parte del público interrumpiera su mensaje con gritos y reclamos.

El incidente ocurrió cuando la alcaldesa de Xochimilco llegó dos horas tarde y tomó la palabra como parte del protocolo oficial del evento, lo que obligó a realizar llamados al orden para continuar con la celebración.

Ante la persistencia del ruido, la alcaldesa Circe Camacho respondió a los asistentes y condicionó la continuidad de su discurso a que se restableciera el respeto durante el acto cívico.

🤦🏽‍♂️ La alcaldesa @CamachoCirce llegó dos horas tarde al desfile patrio de Xochimilco. Los padres la abuchearon y, en vez de disculparse, la alcaldesa los regañó y se le puso al brinco al pueblo.



Por eso nadie la quiere en la 4T. pic.twitter.com/WnqKRUB3Ay — Juan Manuel Jiménez (@juanmapregunta) September 16, 2026

Circe Camacho reprocha a padres educación que dan a los niños

Circe Camacho Bastida vivió momentos de tensión debido al descontento manifestado por el público al inicio de su intervención.

El protocolo del evento contemplaba un mensaje oficial por parte de la titular de la demarcación.

No obstante, al cederle el uso de la voz, se registraron interrupciones y reclamos por parte de los asistentes, entre los que se encontraban padres de familia.

Al tomar el micrófono, Circe Camacho Bastida reprochó la actitud de la audiencia frente a los menores presentes.

“Qué lástima que esa es la educación que se le da a nuestros niños”, señaló la alcaldesa, agregando que ese tipo de conductas repercute en lo que ocurre posteriormente en las calles de Xochimilco.

Ante la persistencia del ruido, la alcaldesa detuvo su discurso y condicionó su continuidad a que se restableciera el orden: “Voy a hablar hasta que guardemos silencio. Nos tardamos lo que quieran los papás”.

Simultáneamente, desde la conducción del evento se tuvo que pedir públicamente respeto a las autoridades de Xochimilco para poder continuar con el programa del Desfile Militar 2026.