Emergencia en Catemaco: lluvias desbordan ríos y activan el Plan DN-III

¿Catemaco se encuentra en emergencia? Se activó el Plan DN-III tras las afecciones provocadas por las fuertes lluvias en la región de Los Tuxtlas, Veracruz.

La comunidad de La Palma en Veracruz, a unos 20 minutos de Catemaco, es la que más afectaciones ha sufrido luego del desbordamiento de los ríos.

Se activa el Plan DN-III en Catemaco tras las afecciones provocadas por las fuertes lluvias

A vísperas de Navidad, se activó el Plan DN-III en Catemaco luego de que las intensas lluvias registradas que provocaron el desbordamiento de los ríos.

Autoridades municipales se trasladaron a la comunidad de La Palma, la cual se vio severamente afectada por las intensas lluvias.

Habitantes de esa localidad narraron a fuentes locales que la lluvia azotó sus casas desde la una de la mañana del lunes, sin que les diera tiempo de salvar sus pertenencias.

La Policía Estatal, la Guardia Nacional, el Ejercito Mexicano, el Grupo Bienestar y la Secretaría de Protección Civil del Estado se encuentran trabajando en la zona tras las inundaciones registradas.

Desde primeras horas del día, las autoridades se encuentran trabajando para brindarle atención y apoyar de manera inmediata a los habitantes de La Palma.

El presidente municipal Juan José Rosario Morales acudió a la zona para supervisar personalmente las afectaciones y coordinar acciones para apoyar a la comunidad.

Autoridades ya se encuentran trabajando en Catemaco tras las afecciones provocadas por las fuertes lluvias

Actualmente las autoridades realizan trabajos para despejar y rehabilitar los accesos a la comunidad, los cuales resultaron dañados por las intensas lluvias.

Además, se encuentran trabajando en labores de limpieza y asistencia a la población.

Se informó que se están instalando algunos centros de acopio para apoyar a las familias que se vieron afectadas.

El escenario en la comunidad es de decenas de colchones amontonados, refrigeradores y lavadoras cubiertas de lodo y muebles inservibles.

Las autoridades realizarán un censo para identificar y atender a las familias que resultaron afectadas por las intensas lluvias del lunes 22 y parte del martes 23 de diciembre.