Durante la noche del 25 y la madrugada del 26 de diciembre, se registró una nevada en el Cofre de Perote en Veracruz, la primera de la temporada invernal en el lugar.

Debido a esta nevada, las autoridades del Cofre de Perote en Veracruz, hicieron una serie de recomendaciones a la población en general.

Autoridades advierten por nevada en el Cofre de Perote en Veracruz

Jessica Luna, jefa de Hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), hizo una serie de recomendaciones y advertencias a la población debido a esta inesperada nevada en el Cofre de Perote en Veracruz.

Durante la noche de ayer, jueves, y la madrugada de hoy, se registró la primera caída de nieve en el Cofre de Perote, Veracruz

La especialista de la Conagua pidió a los habitantes cercanos a la zona del Cofre de Perote en Veracruz, eviten subir a la zona, especialmente a niños y adultos mayores; así como personas con enfermedades crónicas.

Pues las bajas temperaturas registradas, así como la altitud del lugar, pueden enfatizar los síntomas de personas enfermas o degradar la salud de aquellas de no tienen padecimientos evidentes y de la población vulnerable.

Si bien un espectáculo como este llama mucho la atención, reiteró en hacer caso de las recomendaciones y advertencias de las autoridades locales para evitar cualquier clase de incidente.

Nevada en el Cofre del Perote indica el descenso de la temperatura en Veracruz

Ante la nevada en el Cofre del Perote, así como el descenso de la temperatura en diversas zonas de Veracruz, Rocío Nahle inició la caravana “Abrigando Corazones”, que lleva ayuda a los habitantes más necesitados.

Principalmente a pobladores en las zonas de la sierra de Veracruz en situaciones parecidas a las del Cofre del Perote, aunque sin registrar nevadas al momento.

Con esto se espera dar una ayuda para que la gente no tenga problemas con el invierno que acaba de iniciar, entregando cosas como cobertores, comida y medicinas, para atender padecimientos de temporada.

Se espera que conforme avance el invierno, las temperaturas desciendan más en varias partes de Veracruz, por lo que se pide a los pobladores tomar sus precauciones.