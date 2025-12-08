Los habitantes de la comunidad de Zontecomatlán, Veracruz, denunciaron que, a dos meses de las fuertes lluvias que los afectaron, no han recibido ayuda por parte de las autoridades.

“A nosotros lo que nos importa es nuestro barrio, el barrio de Soyatla, aquí somos del municipio de Santa Comatlán… no nos quieren dar ayuda para desazolvar… Hay casas que están de plano este tapadas y pues no más no dijeron que no, que ya no había apoyo para aquí” María Luisa Morales Escobar

De acuerdo con uno de los damnificados por las lluvias, las autoridades del estado les informaron que no hay más apoyo para su comunidad, donde los caminos no han sido recuperados.

Habitantes de Zontecomatlán, Veracruz no han recibido recursos, apoyo de limpieza ni reubicación

De acuerdo con María Luisa Morales Escobar, una de las afectadas por las lluvias que afectaron a varios municipios de Veracruz en octubre pasado.

María Luisa señaló que su vivienda está por colapsar; sin embargo no ha recibido más apoyo inicial de la Secretaría del Bienestar.

Según la afectada, las autoridades del estado señalaron que no hay más recursos para ayudar con la limpieza y drague de la zona que continúa en la misma situación que tras la inundación.

Si bien los caminos principales, como el de Guayacotla a Chicontepec ya están libres, el camino hacia su barrio, Soyatla, en Zontecomatlán, Veracruz, no ha sido desazolvado y, según el municipio, no hay recursos para ello, compartió.

Prometieron reubicación a habitantes de Zontecomatlán, Veracruz; no están registrados

Por otra parte, María Luisa Morales Escobar señaló que su comunidad, Soyatla, no está registrada como beneficiaria para los apoyo de limpieza y reconstrucción.

A pesar de ello, reclaman que se les realice el dragado del arrollo y los apoyen con la construcción de un muro de contención.

Por otra parte, recordó que el presidente municipal les dijo que “no hay nada que hacer” en su comunidad y que lo mejor será una reubicación.

Sin embargo, luego de ello no se les ha informado nada respecto a dicha reubicación prometida por el presidente municipal, Adrián Feliciano Martínez.

“Sí, de hecho vino, ya tiene como un mes, será más o menos, vino el presidente... Dice, ‘Aquí ya no hay solución... Aquí ya no se va a hacer nada. Aquí lo único que es reubicación para ustedes’... y hasta ahí ahorita no hemos sabido nada” María Luisa Morales Escobar

Asimismo, María Luisa Morales Escobar resaltó que ella y sus vecinos están dispuestos a reubicarse “donde sea” porque ya no se puede habitar su barrio.