El presunto líder del grupo criminal del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Veracruz, Francisco “N”, alias “El Gordo Frank”, fue detenido el jueves 23 de julio de 2026.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, “El Gordo Frank” fue asegurado durante un operativo que las autoridades de Veracruz desplegaron en calles del municipio de Alvarado.

Durante la detención por la que se desató un enfrentamiento armado, las autoridades también concretaron la captura de otras 3 personas vinculadas al sujeto y a la misma célula delictiva.

“El Gordo Frank”, presunto líder del CJNG en Veracruz, fue detenido en Alvarado

La mañana del jueves 23 de julio, autoridades estatales y federales, desplegaron un operativo conjunto en el municipio de Alvarado, Veracruz, que derivó la captura de Francisco “N”, alias “El Gordo Frank”.

Se informó que la detención se ejecutó debido a que el individuo es señalado por ser el presunto jefe de plaza del CJNG en Alvarado y la región de Los Tuxtlas.

Con respecto a lo ocurrido, medios locales reportaron que durante las acciones se desataron diversos enfrentamientos armados entre elementos de seguridad y sicarios del grupo criminal señalado.

🚨 Una balacera en Alvarado, Veracruz terminó con la captura de Francisco "N", alias El Gordo Frank, identificado como presunto jefe de plaza del CJNG. En el operativo también fueron detenidos su hijo y otros dos presuntos integrantes del grupo.



Considerado objetivo prioritario… pic.twitter.com/Oq7OwSL0Ub — Patricia Estrada (@estradapaty) July 23, 2026

En específico, se refiere que durante los hechos se registraron intercambios de balazos principalmente en zonas de la colonia Valente Cruz, pero se extendieron a las localidades de Aneas y 21 de Abril.

Cabe destacar que “El Gordo Frank” era considerado un objetivo prioritario por las autoridades de Veracruz, debido que se le acusa de tener presunta participación en diversos delitos de alto impacto.

Autoridades también detuvieron al hijo del Gordo Frank

Al reportarse la detención de “El Gordo Frank”, líder del CJNG en la zona de Alvarado, Veracruz, se informó que otras 3 personas vinculadas al grupo criminal también fueron capturadas.

Los datos que se han emitido establecen que durante los hechos se logró la captura del hijo del “El Gordo Frank” y otros 2 sujetos identificados como sicarios del CJNG.

Aunado a lo anterior, fue asegurado un vehículo que se presume, era usado por la célula criminal encabezada por el líder delictivo, pero no se informó sobre el decomiso de armas de fuego.