El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó la detención de “Kado” y “Chino Payaso”, vinculados al Cártel de los Arellano Félix y el CJNG.

Así lo informó el funcionario federal por medio de un mensaje que compartió en sus redes, en el que destacó que los sujetos fueron asegurados durante acciones diferentes.

“En acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad, fueron detenidos dos objetivos prioritarios de organizaciones criminales” Omar García Harfuch

De la misma forma, en el reporte explicó que “Kado” y “Chino Payaso”, presuntos integrantes del Cártel de los Arellano Félix y el CJNG respectivamente, fueron asegurados en Yucatán y Nayarit.

Harfuch informa detenciones (@OHarfuch/X)

Detienen al “Kado” en Yucatán; se le vincula con el Cártel de los Arellano Félix

Al informar sobre la detención de 2 operadores del crimen organizado, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, explicó que uno de los sujetos se trata de Héctor Manuel “N”, alias “Kado”.

Sobre las acciones, el secretario de seguridad federal explicó que “Kado” fue asegurado en Yucatán, gracias al intercambio de información con agencias de inteligencia de Estados Unidos.

Sobre el operativo, detalló que participaron elementos de la Secretaría de Marina, de la misma SSPC, de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Centro Nacional de Inteligencia.

Con respecto al sujeto, Omar García Harfuch resaltó que se le acusa de ser el líder de una célula criminal responsable de coordinar actividades de trasiego de droga hacia Estados Unidos.

De la misma forma, indicó que el “Kado” está vinculado con el grupo delictivo del Cártel de los Arellano Félix, para quien también realizó extorsiones, homicidios y otros hechos violentos en Baja California.

Héctor Manuel “N”, alias “Kado” (Gabinete de Seguridad)

El “Chino Payaso”, operador del CJNG, fue detenido en Nayarit

En su reporte sobre las acciones que se desplegaron, Omar García Harfuch indicó que en otro operativo se logró la captura de Óscar “N” alias el “Chino Payaso”, presunto operador del CJNG.

En torno a la captura que se ejecutó en Nayarit, apuntó que se logró gracias al “meses de trabajos de inteligencia, investigación y seguimiento” entre Sedena, la SSPC, FGR, el Centro Nacional de Inteligencia y Fuerza Civil de Nuevo León.

En torno al sujeto señalado como uno de los principales generadores de violencia en Nuevo León, resaltó que está relacionado con distribución de droga, tráfico de armas y lavado de dinero.

Aunado a ello, explicó que se le señala por ser el responsable de abastecer de armamento a células delictivas y ser responsable de agresiones a autoridades, bloqueos e incendios en la entidad.