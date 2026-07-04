Autoridades de seguridad detuvieron en Puebla a Diego “N”, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por estar ligado al incendio de un automóvil donde localizaron restos humanos.

La detención fue resultado de un operativo conjunto encabezado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, así como de la Fiscalía del Estado.

Detienen en Puebla a Diego “N”, presunto integrante del CJNG, por incendio de automóvil con restos

La Fiscalía de Puebla informó sobre la detención de Diego “N”, presunto integrante del CJNG ligado al incendio de un automóvil sobre el Periférico Ecológico, en cuyo interior fueron encontrados restos humanos.

Detienen en Puebla a Diego “N”, presunto integrante del CJNG, por incendio de automóvil con restos (Fiscalía de Puebla)

El caso del incendio, ocurrido el 22 de junio, provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y abrió una carpeta de investigación en el estado de Puebla por homicidio y delincuencia organizada.

Al momento de su captura, las autoridades de seguridad le decomisaron un arma de fuego corta, cartuchos útiles, dinero en efectivo y diversas dosis de droga, entre ellas presunta marihuana, cristal y piedra.

Las autoridades también señalaron que Diego “N” presuntamente forma parte de una célula del CJNG que opera en Puebla y que estaría relacionada con diversos hechos violentos registrados en la zona metropolitana.

Diego “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público, en donde se definirá la situación jurídica del detenido mientras que continúan con las indagatorias para identificar a otros posibles implicados.