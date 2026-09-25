La madrugada de este miércoles, Beatriz Uscanga, quien se convirtió en madre buscadora tras la desaparición de su hijo en septiembre de 2025, fue víctima de un ataque al interior de su casa en Veracruz.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 1:15 de la madrugada. En su denuncia, Uscanga señala que la policía llegó a su domicilio a las 4 de la tarde, esto a pesar de que su llamada al 911 tuvo lugar justo después de lo acontecido.

En declaraciones posteriores, Beatriz Uscanga aseguró que no sobreviviría un tercer ataque. Siendo que el último que sufrió fue en noviembre de 2025 al salir de una iglesia en Jalisco, donde también fue golpeada y amenazada.

Beatriz Uscanga sufrió dos apuñaladas en el abdomen y múltiples golpes

Por lo que relata Beatriz Uscanga, escuchó que intentaban forzar una de las puertas de su casa, por lo que bajó a la planta baja y encontró a hombres encapuchados que intentaban entrar.

Uscanga fue directo a la puerta para forcejear; sin embargo, uno de los agresores logró meter el brazo por la puerta y golpeó su cabeza contra la pared en repetidas ocasiones.

Beatriz Uscanga (Redes sociales)

Por lo menos dos hombres entraron a su domicilio y la comenzaron a golpear, siendo uno de ellos quien sacó una navaja y le ocasionó dos heridas en el abdomen.

En medio de la pelea, Beatriz Uscanga logró encender la luz, lo que provocó la huida de sus agresores. Lo último que ella escuchó fue un vehículo y una motocicleta alejarse del lugar.

Uscanga cuenta que una de sus mayores preocupaciones era que al interior de la casa estaban su hija adolescente y su madre enferma.

Tras el ataque, Uscanga tuvo complicaciones de salud, principalmente náuseas, mareos y vómito.

Autoridades continúan con la búsqueda de los agresores de la madre buscadora Beatriz Uscanga, quienes siguen prófugos.