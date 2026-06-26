La buscadora Patricia Negrete Tafoya, fue asesinada la noche del miércoles 24 de junio, cuando salía de su trabajo en el Hospital Regional de Pénjamo, Guanajuato.
Acuerdo con lo dado a conocer, fue a unos metros del nosocomio, lugar en el que trabajaba como intendente, mientras circulaba sobre el bulevar Santos Degollado.
Patricia Negrete Tafoya era buscadora desde 2021, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, para encontrar a su hermana Laura Angélica, todavía desaparecida.
Derivado del asesinato de Patricia Negrete Tafoya, colectivos de búsqueda y la organización Amnistía Internacional urgieron reforzar la protección de las buscadoras y dar justicia.
Patricia Negrete Tafoya, buscadora de Guanajuato, es asesinada en Pénjamo
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó sobre el asesinato de Patricia Negrete Tafoya, atacada a balazos mientras circulaba en motocicleta sobre el bulevar de Pénjamo.
Patricia Negrete Tafoya acababa de salir del trabajo cuando fue interceptada por sujetos armados también en motocicleta, quienes dispararon en su contra.
El cuerpo de Patricia Negrete fue encontrado en las inmediaciones del Hospital Regional de Pénjamo, y aunque hubo movilización inmediata de paramédicos, ya no tenía signos vitales.
Hasta el momento, las autoridades de Guanajuato no han informado sobre detenidos por el asesinato de Patricia Negrete, ni si se investigará con línea de su labor como buscadora.
Aunque se mantienen las investigaciones y trabajo de campo, en la cual se encontraron indicios balísticos, como 3 casquillos y 3 cartuchos de arma larga, ya enviados para su análisis.
Colectivos y Amnistía Internacional exigen justicia por asesinato de Patricia Negrete
El asesinato de Patricia Negrete Tafoya fue condenado tanto por colectivos, entre ellos Una Promesa por Cumplir, como por Amnistía Internacional, quienes exigieron justicia.
Tras la violencia de la que fue víctima Patricia Negrete, las personas buscadoras de Guanajuato también pidieron protección, y que se presente un informe público sobre las agresiones en su contra.
Ya que afirman, no se han presentado avances sobre las investigaciones de los asesinatos en contra de las personas buscadoras.
Por su parte, Amnistía Internacional condenó el asesinato de Patricia Negrete Tafoya, ya que acusa, no debe entenderse como un hecho aislado.
Patricia Negrete Tafoya es la cuarta madre buscadora asesinada en Guanajuato en lo que va de 2026.