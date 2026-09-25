A través de un mensaje en redes sociales se dio a conocer la muerte del actor César Hurtado a los 33 años, conocido por su participación en proyectos como “Vencer la culpa” y “Pacto de sangre”.

Fue la agencia de talento Elevate la que confirmó la muerte de César Hurtado con un mensaje en redes sociales, lamentando el fallecimiento del actor.

Muerte de César Hurtado (Especial)

¿De qué murió el actor César Hurtado?

De momento no se ha dado a conocer la causa de muerte de César Hurtado, por lo que todo queda en especulación.

Sobre todo porque no había reportes de que el actor sufriera de alguna enfermedad degenerativa o hubiera tenido alguna lesión de cuidado.

Más aún por la edad que tenía el actor, pues al ser un adulto joven, no parecía que estuviera delicado de salud en algún sentido.

Asimismo, la falta de detalles se puede deber a que la familia quiere llevar el proceso de duelo de manera íntima, sin tener el foco de atención de medios o fans del actor, de ahí que fuera la agencia quien confirmó la muerte.

Se espera que en unos días o semanas se den más detalles acerca de lo sucedido con el fallecimiento de César Hurtado.

César Hurtado (@agencialvat)

¿Quién fue César Hurtado?

César Hurtado fue un actor de cine, teatro y televisión, el cual estuvo ligado en la mayoría de sus proyectos a la productora Televisa.

Pues César Hurtado participó en varias de sus telenovelas y obras como las mencionadas “Vencer la culpa” y “Pacto de sangre”, además de destacar en otras iniciativas como “Sobriedad, me estás matando”, “Venganza póstuma” y “Man on Fire”.

Quienes trabajaron con él destacaron su entrega en cada uno de sus personajes, así como el carisma que desprendía en sus actuaciones, fueran estas secundarias o principales.

Señalando que poseía un gran talento, señalando también que era una persona de muy buen corazón que trataba muy bien a todos los que le rodeaban.