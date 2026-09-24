Te decimos a qué hora termina Moenia en Palacio de los Deportes en su concierto del 24 de septiembre.

La gira “Estamos Bien Tour” de Moenia llega a la Ciudad de México para la alegría de todos sus fanáticos.

Horario de concierto de Moenia en Palacio de los Deportes

Así quedó el horario para ver a Moenia en Palacio de los Deportes el jueves 24 de septiembre:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10:00 de la noche aproximadamente

Moenia (Especial / Especial)

La presentación de Moenia ha generado expectativas porque será la primera vez que la agrupación tocará en el recinto.

A lo largo del show, Moenia interpretará sus mejores temas, incluidos los clásicos como Ni tú ni nadie o Manto estelar, además de canciones más recientes.

Ruta para llegar al Palacio de los Deportes

Te damos la mejor ruta para llegar al Palacio de los Deportes y no perderte el concierto de Moenia.

Si viajas en transporte publico, lo más recomendable es bajarse en Velódromo de la Línea 9 del Metro CDMX o Metrobús Goma, de la Línea 2.

Para quienes vayan en auto, el recinto dispone de estacionamiento. No obstante, se sugiere arribar al inmueble con anticipación para alcanzar un lugar.

La dirección del Palacio de los Deportes es Añil 667, Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México.