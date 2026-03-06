Turista de Estados Unidos se vuelve viral por exigir a musico que se callara en un mercado de Tepic y la reacción de los presentes fue aplaudida.

Los hechos se registraron en un mercado de la plaza principal de Tepic, Nayarit, cuando un hombre de la tercera edad cantaba entre los comercios para obtener ingresos.

Policías municipales intervinieron en la pelea, pero no sancionaron al extranjero que agredió al músico.

Turista Estadounidense se vuelve viral por callar a un músico en Tepic

El músico se encontraba interpretando una canción cuando el turista de Estados Unidos lo calló de forma prepotente.

En el video compartido por el usuario de TikTok llamado Daniel, se ve al extranjero agrediend o verbalmente al músico e incluso lo toma del brazo.

Al fondo se escuchan la voz de una mujer que reclama al estadounidense: “¿Qué te pasa gringo?”.

Posteriormente, una mujer increpa al extranjero y le menciona que se encontraba en México y debía respetar a sus ciudadanos.

“Esto es México”, menciona la mujer mientras le pide al músico que siga cantando.

Más personas se unieron a los reclamos contra el turista de Estados Unidos y le exigen que respete al músico: “Si no te gusta pues bye”, se escucha en el video.

Policías intervienen tras agresión de turista estadounidense a músico

La discusión entre el extranjero y el músico terminó con la intervención de la policía municipal.

En la imagen compartida por el usuario de TikTok se observa a los policías dialogando con el músico y el turista de Estados Unidos.

Sin embargo, la policía no sancionó al estadounidense por agredir verbalmente al músico y se retiraron del lugar.

El video se volvió viral en redes sociales y los usuarios aplaudieron a quienes defendieron al músico.

Incluso, hay quienes reconocieron al músico como “El Bucki” y mencionan que tiene 70 años.