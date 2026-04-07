La creadora estadounidense @findinggavriel generó debate tras compartir su sorpresa por el nivel de desarrollo de la Ciudad de México.

En su video, la turista afirmó que desconocía la modernidad de la capital mexicana, destacando su infraestructura, comercios y estilo de vida, que comparó con ciudades estadounidenses.

La publicación se viralizó rápidamente en TikTok, donde usuarios reaccionaron a sus comentarios sobre tiendas como Costco y Sam’s, así como a sus opiniones sobre cultura local.

Reacciones en redes evidencian choque cultural y debate sobre la percepción de México

El video de TikTok detonó conversaciones sobre estereotipos extranjeros respecto a México, especialmente en torno al desarrollo urbano y la oferta comercial en la capital.

Usuarios destacaron que la Ciudad de México es una de las metrópolis más grandes del mundo, con una oferta cultural y comercial comparable a ciudades globales.

Turista estadounidense se sorprende de México por Costco y Sam’s (Capturas de video)

Algunos comentarios señalaron que zonas como la Roma pueden equipararse con barrios de Nueva York , lo que reforzó la percepción de modernidad descrita por la turista.

La creadora también abordó el tema de las propinas, lo que generó opiniones divididas entre quienes consideran necesario dejar entre 15 y 20%.

Otros usuarios recordaron que en México la propina no es obligatoria, señalando la necesidad de mejorar salarios base en el sector de servicios.

El contenido alcanzó miles de interacciones, donde seguidores recomendaron visitar tianguis y mercados locales como alternativas económicas frente a grandes cadenas comerciales.

Finalmente, el caso evidenció cómo la experiencia directa puede transformar percepciones, al tiempo que abrió debate sobre identidad urbana y dinámicas sociales en México.