Este sábado 8 de noviembre se reportó la muerte de una turista canadiense luego de que su paracaídas falló en pleno vuelo en Tequesquitengo, Morelos.

Autoridades de Protección Civil señalaron que se abrirá una investigación para esclarecer la muerte de esta turista canadiense y deslindar responsabilidades.

Turista canadiense murió luego de que falló su paracaídas en Tequesquitengo

Una mujer de nacionalidad canadiense de aproximadamente 40 años murió tras sufrir un accidente mientras realizaba un salto en paracaídas en Tequesquitengo.

Paracaídas (Pexels)

De acuerdo con los reportes, la mujer se lanzó desde una aeronave, pero una posible falla en el equipo de seguridad habría impedido que el paracaídas se abriera adecuadamente.

Esto provocó que la mujer perdiera el control y terminara cayendo con gran fuerza en el suelo, testigos habrían alertado a los servicios de emergencia.

Pese a los esfuerzos de los paramédicos para reanimarla, la mujer de nacionalidad canadiense fue declarada sin vida al llegar al Hospital General de Jojutla “Ernesto Meana San Román”.

El incidente habría ocurrido poco después del mediodía de este sábado 8 de noviembre, hasta el momento no se ha revelado la identidad de la víctima.

Tras muerte de la turista canadiense, autoridades de Tequesquitengo confirman investigación

Elementos de auxilio y de la Fiscalía Regional Sur Poniente acudieron al lugar para asegurar el área donde ocurrió el salto y se presentaron en el hospital para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Ubaldo González, coordinador estatal de Protección Civil, informó que se realizará una investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

El funcionario destacó que se hará una inspección exhaustiva al establecimiento y se evaluará el cumplimiento de las normas de seguridad, mantenimiento y condiciones de los equipos y los protocolos de operación.

En caso de detectarse alguna irregularidad, Ubaldo González advirtió que se aplicarán las sanciones necesarias, incluso una suspensión temporal de las operaciones del negocio.

Y es que no sería la primera vez que ocurren incidentes en Tequesquitengo con empresas de paracaidismo de la zona, ya sea por fallas técnicas o falta de supervisión en el equipo.