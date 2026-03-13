El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, confirmó el retiro de la escultura Hermana Agua en Tepic, pieza inspirada en el poema homónimo de Amado Nervo y que representaba a una mujer desnuda.

La obra, creada en 1950 por Francisco García Montero, había generado controversia por su figura femenina y fue retirada tras demandas de grupos de mujeres contra la hipersexualización.

En su lugar, se colocará una escultura de bronce que representa a una familia wixárika, como símbolo de identidad y raíces originarias.

¿Por qué retiraron la escultura “Hermana Agua” de Tepic, Nayarit?

La estatua de “Hermana Agua”, inspirada en el poema de Amado Nervo, ha sido retirada de Tepic y en su lugar, se colocará la escultura de una familia wixárika, uno de los pueblos originarios presentes en Nayarit y la cual fue elaborada durante la administración de Miguel Ángel Navarro.

De acuerdo al gobernador de Nayarit, el retiro de la escultura ocurrió ante una “demanda de grupos de mujeres” contra la hipersexualización, y aunque no dio detalles, desde hace años se sabía que “Hermana Agua” generaba controversia por su figura femenina desnuda.

La escultura que ha desatado discusiones sobre moralidad y representación en un espacio público, fue creada por el artista Francisco García Montero y colocada originalmente en el Parque Juan Escutia en 1950, convirtiéndose en un referente de la capital de Nayarit.