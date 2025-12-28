Un turista de 17 años, de origen estadounidense, murió luego de ser atacado por un tiburón en la playa El Capire, en el municipio de La Unión en Acapulco, Guerrero.

La tragedia ocurrió cuando el menor, identificado preliminarmente como Levy, se encontraba de visita en la playa en compañía de su familia durante las primeras horas del 27 de diciembre de 2025.

De acuerdo con los testigos, el turista estadounidense se había adentrado a unos 50 metros del mar cuando fue atacado por el tiburón, el cual le causó una grave lesión en la pierna derecha.

Se desconoce especie de tiburón que dejó un turista estadounidense muerto en Acapulco

Vecinos de la zona señalan que la familia del menor había viajado desde Estados Unidos para hospedarse en un inmueble llamado Delfín Capire, en Acapulco, con motivo de las vacaciones decembrinas.

Jóvenes practican bodysurf en las playas de Acapulco, Guerrero ante fuerte oleaje (CARLOS CARBAJAL/CUARTOSCURO)

Testigos señalan que el joven fue herido por un tiburón mientras nadaba en el mar, no obstante, hasta el momento no se han dado detalles sobre la especie del escualo que cometió el ataque.

Minutos después de registrase la agresión, logró ser rescatado el cuerpo sin vida del joven turista, quien presentaba heridas entre la pierna derecha y la cadera.

Tras lo anterior, el cuerpo fue llevado a tierra y colocado sobre una tabla de surf, en seguida, personas que se encontraban cerca lo cubrieron con una sábana.

Efectivos de la Policía Municipal y Servicios Emergencias llegaron al lugar y constataron que el turista estadounidense ya no contaba con signos vitales.