Un camión de pasajeros fue embestido en Guanajuato cuando intentó ganarle el paso al tren, acto que terminó en tragedia, pues dejó al menos cinco personas fallecidas.

Los reportes indican que la tragedia ocurrió la mañana de este sábado 27 de septiembre en la comunidad de La Nopalera, en la intersección con el tren en Comonfort.

Asimismo, informes preliminares señalan que el incidente entre un camión de pasajeros y el tren, que iba en dirección a la comunidad de San Pedro, dejó más de 10 heridos.

Hoy 27 de septiembre se reportó una tragedia en Guanajuato, donde un tren embistió a un camión de pasajeros, dejando cinco personas muertas y alrededor de 18 heridas.

Tras el incidente, al lugar arribaron elementos de seguridad y de Protección Civil para atender a las víctimas y coordinar las acciones correspondientes para dar seguimiento.

De acuerdo con la información, las personas heridas fueron trasladadas a hospitales de Celaya y San Miguel de Allende; hasta el momento no se conoce el estado de salud de las víctimas.

Pese a que de manera extraoficial se dijo que la tragedia en Guanajuato dejó cinco muertos y 18 heridos, el gobierno local emitió un comunicado diciendo que aún no se conocen las cifras oficiales.

“De manera preliminar, se reporta que el hecho ha dejado personas fallecidas y lesionadas; sin embargo, aún se trabaja en la confirmación oficial de las cifras”. Comunicado del gobierno de Comonfort

Ante el incidente ocurrido esta mañana, el gobierno municipal pidió a los conductores y peatones que hagan caso omiso a los señalamientos de seguridad en los cruces del tren.

“El Gobierno Municipal hace un llamado firme y respetuoso a conductores y transeúntes que circulan en las zonas de cruce ferroviario a no hacer caso omiso a los señalamientos de seguridad y a cumplir con la orden de alto total, recordando que estas medidas existen para prevenir tragedias como la ocurrida”. Comunicado del gobierno de Comonfort