Don Nico, conocido en su comunidad por su emprendimiento “Helados Nico”, fue atacado a balazos en Guanajuato mientras transmitía en vivo para sus redes sociales.

Al igual que otros de sus videos, el objetivo de su en vivo era denunciar las malas condiciones en las que se encuentra la carretera que conduce a la comunidad de Urireo, en el municipio de Salvatierra.

Sin embargo, la grabación se cortó abruptamente cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta roja dispararon a quemarropa contra Don Nico, quien no hizo más que despedirse de sus seres queridos.

Don Nico (Especial)

Don Nico recibió tres impactos de bala mientras transmitía en vivo

“Ya me mataron [...] Te amo corazón, cuida a mis niños”, fueron las palabras de Don Nico para despedirse de su familia tras ser atacado a balazos en Salvatierra, Guanajuato.

“Te amo, ya me mataron, corazón, te amo, cuida a mis niños, mi amor; me mataron aquí en plena salida a Morelia; se me está yendo el aliento, te amo, te amo corazón, cuida a mis hijos corazón, edúcalos corazón, me estoy muriendo, estoy tirado aquí en el campo, te amo... dile a mis hijos que los amo, vengan rápido”. Don Nico

Ante el hecho, los vecinos intentaron comunicarse al 911 para poder trasladar a Don Nico al hospital, pero sus intentos fueron en vano debido a que nadie contestaba.

Una patrulla que se encontraba cerca de la zona trasladó a Don Nico a un centro médico para recibir atención, donde se le localizaron tres impactos de bala en la pierna y glúteo.

Debido a las críticas en contra del Gobierno de Salvatierra, esta autoridad comunicó su solidaridad a la víctima y refrendaron su compromiso para dar con los agresores.

Sin embargo, no se brindaron más detalles del estado de salud de Don Nico, quien es conocido por sus constantes denuncias ciudadanas para cuidar su comunidad.