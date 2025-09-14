En la carretera Mérida-Campeche se registró un choque entre un tráiler y dos autos, cerca del municipio Kopomá, Yucatán; hay 15 muertos y 2 heridos, confirmaron autoridades.

Hasta el momento no se han confirmado las causas del choque en la carretera Mérida-Campeche, sin embargo, se sabe que uno de los vehículos implicados era una camioneta Van que transportaba trabajadores.

La carretera Mérida-Campeche fue cerrada tras el choque y en el lugar se encuentran elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán por lo que pide evitar la zona.

Choque en Mérida-Campeche entre tráiler y taxi colectivo deja 15 muertos

Este sábado 13 de septiembre, se registró un accidente en el tramo Chocholá-Kopomá de la carretera Mérida-Campeche, un choque entre tres vehículos que dejó 15 muertos y al menos 2 heridos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán confirmó que los vehículos involucrados en el choque eran un automóvil particular, un tráiler de la industria cervecera y una camioneta Van conocida como taxi colectivo en la entidad.

Entre los 15 muertos está el conductor del tráiler que se quedó en la unidad, así como otra persona dentro del taxi colectivo, quien resultó calcinada por el incendio que provocó el choque en la carretera Mérida-Campeche.

De momento la SSP señaló que uno de los vehículos se salió del camino , además de que el tráiler se volcó, sin embargo, no se tiene más información de las causas del choque en la carretera Mérida-Campeche, kilómetro 127.

En el lugar hay diversos equipos de emergencia, por lo que la Guardia Nacional anunció el cierre total de la circulación en la carretera Mérida-Campeche, sin actualización de la circulación desde las 19:36 horas.

Muy lamentable: 15 fallecidos en la carretera Mérida-Campeche. Tres vehículos involucrados, entre los que se cuenta un taxi colectivo. Urge mayor control de velocidad para los taxis colectivos, frecuentemente involucrados en accidentes y en general en Yucatán para todos los… pic.twitter.com/AYufVjbooX — Infolliteras (@infolliteras) September 14, 2025

Choque en Mérida-Campeche: Gobernador de Yucatán lamenta los hechos

Mediante sus redes sociales, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, envió sus condolencias a los familiares de las personas que murieron en el choque de la carretera Mérida-Campeche, que se señala, eran trabajadores.

Medios locales señalaron que la Fiscalía General del Estado de Yucatán comenzaría con la investigación correspondiente para deslindar responsabilidades del choque en Mérida-Campeche.

Sin embargo, las autoridades estatales no han confirmado la apertura de una carpeta de investigación, sólo instaron a la población a viajar en carretera extremando precauciones, ya sea la Mérida-Yucatán u otra.

Se ha mencionado que el choque en la carretera Mérida-Yucatán habría ocurrido después de que el tráiler chocara contra el taxi colectivo, el cual se incendió con varios de sus pasajeros adentro.