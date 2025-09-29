Un accidente causó pánico en la Feria de San Miguel Arcángel del municipio San Felipe el pasado domingo 28 de septiembre en el estado de Guanajuato, pues un juego mecánico sufrió falla.

En redes sociales circulan videos del momento exacto en el que un juego mecánico de nombre Booster tuvo una falla, lo que provocó que se impactara sobre su propia estructura, dejando heridos.

Bomberos y elementos de Protección Civil arribaron a la Feria de San Miguel Arcángel para realizar las maniobras y liberar a las personas que se encontraban en el juego Booster a metros de altura.

Falla en juego Booster provoca lesiones y pánico en la Feria de San Miguel Arcángel

La noche del domingo 28 de septiembre de 2025 un juego mecánico tipo Booster presentó una falla en la Feria de San Miguel Arcángel justo cuando se encontraba en funcionamiento.

De acuerdo con los videos, una parte del juego Booster se “fracturó”, lo que provocó que personas se golpearan con la estructura de metal y quedarán suspendidos a varios metros de altura.

Los reportes indican que al menos cinco personas resultaron heridas por la falla del juego Booster en la Feria de San Miguel Arcángel, de las cuales, tres lograron salir por su cuenta.

Sin embargo, elementos del cuerpo de Bomberos y Protección Civil auxiliaron a un hombre y una mujer, a quienes los bajaron del juego Booster con apoyo de grúas y elevadores.

Cabe mencionar que tras el rescate, las personas heridas recibieron atención médica y, aunque no fue mortal, este accidente en la Feria de San Miguel Arcángel causó pánico en los asistentes.