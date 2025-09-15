A cuatro días de la tragedia, fueron identificadas como turistas españolas las dos mujeres que murieron en el accidente sobre la carretera estatal 100, en el estado de Querétaro.

El accidente que dejó un saldo de tres muertos ocurrió el pasado 11 de septiembre de 2025 en la carretera estatal a la comunidad de Bernal, del municipio de Ezequiel Montes.

De acuerdo con el gobierno estatal, funcionarios ya se encuentran en comunicación con autoridades del consulado español para repatriar a las dos turistas españolas.

¿Qué se sabe de las dos turistas españolas que murieron en el choque en Querétaro?

Se sabe que las dos turistas españolas que murieron en el choque en Querétaro se encontraban en calidad de visitantes y que tenían amigos cercanos en la entidad.

Según confirmó el secretario de Gobierno del estado, Eric Gudiño, ya se ha notificado a la embajada de España en México sobre la muerte de ambas mujeres.

En conjunto con la Fiscalía General del Estado de Querétaro, se han comenzado los trámites correspondientes para la repatriación de las dos turistas españolas.

Eric Gudiño también indicó que se ha tenido contacto con los familiares de las personas lesionadas, quienes permanecen hospitalizadas en estado grave por el choque en Querétaro.

Choque en Querétaro dejó dos turistas españolas muertas; tres más permanecen hospitalizados

El pasado jueves 11 de septiembre se reportó la muerte de dos turistas españolas por un choque entre una camioneta y un automóvil particular.

En la camioneta viajaban cuatro personas, dos de las cuales presentaron lesiones importantes en el cuerpo.

Por su parte, en el automóvil particular viajaban las dos turistas españolas y una tercera persona más, quien también murió.

Una cuarta persona que también viajaba en el automóvil resultó con lesiones graves, por lo que tuvo que ser liberada de la carrocería por Protección Civil.

El accidente se registró cuando una camioneta tipo pickup presuntamente perdió el control, invadió los carriles contrarios y se impactó de frente contra una unidad de transporte tipo QroRide.