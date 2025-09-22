El lunes 22 de septiembre un tren embistió a pipa en Vía Morelos, Ecatepec, Estado de México.

Los primeros reportes del accidente remarcan que la pipa que está cargada al parecer con químicos de solución de hipoclorito, le quiso ganar el paso al tren en la Vía Morelos, lo que causó una volcadura.

Por ahora los servicios de emergencia mexiquense están trabajando en la zona para evitar más siniestros.

De acuerdo con los primeros reportes de la pipa que fue embestida por un tren sobre la Vía Morelos en el municipio mexiquense de Ecatepec, esta transportaba material peligroso UN 1971 que son soluciones de hipoclorito.

Las soluciones de hipoclorito son corrosivas ya que pueden ser dañinas para el medio ambiente, además de que son utilizadas como blanqueadores y desinfectantes que causan serios problemas de salud como:

Irritantes para piel, ojos, vías respiratorias

Quemaduras graves

Edema pulmonar

Este tipo de sustancias deben de manejarse con cuidado para evitar una mezcla ácidos o amónico lo que genera gases que pueden ser también un peligro para la salud.

Por ello es que los servicios de emergencia mantienen cerrada la circulación de la zona hacia la Ciudad de México (CDMX) sobre la altura del Vigilante y la alcaldía Gustavo A. Madero.

Sin embargo las autoridades ha habilitado un carril por el lado contrario para tratar de liberar la carga vehicular en la zona.

Hasta el momento autoridades mexiquenses no ha reportado personas heridas ante el choque y volcadura del tren que embiste a la pipa cargada con soluciones de hipoclorito.

En tanto las autoridades mexiquenses comienzan las pesquisas iniciales para deslindar responsabilidades.

En el lugar se mantienen trabajando personal de Protección Civil del Estado de México, policía municipal de Ecatepec y bomberos mexiquenses.

