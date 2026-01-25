Chihuahua y Durango se cubrieron de nieve debido a la tormenta invernal combinada con el frente frío número 31 y una masa de aire ártico.

Se espera que las nevadas se intensifiquen en las próximas horas, zonas serranas de Chihuahua y Durango podrían tener temperaturas mínimas de hasta -8°C.

Chihuahua y Durango se cubre de nieve por la tormenta invernal

Durante las primeras horas de este sábado 24 de enero la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) de Chihuahua confirmó la caída de nieve en al menos tres municipios:

Balleza (en la comunidad de El Vergel)

Madera (en los tramos de Puerto Los Lobos y El Largo Maderal)

Ocampo (en la zona de Basaseachi)

Fuertes nevadas se registran en el Estado de Chihuahua al momento

Hoy 24 de Enero del 2026. pic.twitter.com/LGWKJK02UT — Tiempo Severo Chihuahua (@ClimaChihuahua1) January 24, 2026

Pero, en una nueva actualización se sumó a Guerrero, Gómez Farías y Bocoyna.

Habitantes señalaron que la nevada por la tormenta invernal se extendió a una veintena de localidades entre los que se incluye a:

Guachochi

Guadalupe

Calvo

Temósachic

La situación de Durango es algo similar, la comunidad de La Rosilla en el municipio de Guanaceví, quedó cubierta de nieve.

Pronósticos señalan que la nieve seguirá cayendo durante el resto del fin de semana, pudiendo alcanzar acumulaciones de hasta 50 centímetros (medio metro).

El frente frío 31 y la tormenta invernal no solo tienen en alerta al norte de México y es que se reportan lluvias intensas en el noreste y el centro del país.

Además de posible caída de nieve en las cimas de volcanes como el Popocatépetl y el Pico de Orizaba.

Se prevé que las nevadas se intensifiquen Chihuahua y Durango

Luego de que la tormenta invernal cubrió de nieve a Chihuahua y Durango, autoridades han pedido extremar precauciones y mantenerse informados a través de las páginas oficiales de Protección Civil.

Y es que el problema no solo radica en la nieve, que en algunos puntos alcanza los 10 centímetros de espesor, sino en las ráfagas de viento que superan los 75 kilómetros por hora (km/h).

De acuerdo con pronósticos oficiales, se espera que las nevadas se intensifiquen para el lunes en Chihuahua y Durango.

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) determinó suspender clases presenciales en nivel básico para el lunes 26 y martes 27 de enero.

Los alumnos tendrán clases, pero serán bajo la modalidad a distancia.

Por su parte la Dirección Municipal de Protección Civil en Durango ordenó el cierre preventivo de los parques Guadiana y Sahuatoba.

La tormenta invernal no solo ha afectado a Chihuahua y Durango, Protección Civil de Culiacán activó recorridos preventivos tras registrarse fuertes lluvias.