La Comisión Federal de Electricidad (CFE), anuncia¡ó el levantamiento de la alerta por la tormenta invernal Fern, emitida por el Centro de Control de Energía (CENACE); esto tras 14 reuniones de monitoreo que concluyeron a las 20:00 horas de este 28 de enero de 2026.

“Siendo las 20:00 horas, el Grupo Directivo de Atención a Emergencias dio a conocer que, por parte de CENACE, se determinó levantar la alerta por afectaciones de la tormenta invernal FERN.” CFE

Lo cual confirmó el restablecimiento normal del servicio eléctrico en los estados de México que resultaron afectados ante la tormenta invernal, tal y como indicó la CFE en su comunicado.

La tormenta invernal Fern afectó al norte y noroeste de México desde el 23 de enero

A través de sus canales oficiales, la CFE reveló que se levantó la alerta por la tormenta invernal Fern, la cual afectó a estados del norte y noroeste de México desde el pasado 23 de enero de enero del 2026, en donde se registraron:

Vientos fuertes

Nieve

Temperaturas bajo cero

CFE levanta la alerta por tormenta invernal (@CFEmx / X)

Estas afectaciones por parte de la tormenta invernal, terminaron por complicar la red eléctrica, pero sin interrupciones reportadas según los datos oficiales de la CFE y Secretaría de Energía (SENER).

En el comunicado subido a sus redes sociales, la CFE dio a conocer que bajo instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se mantendrá vigilancia permanente en coordinación con SENER.

Esto destaca la cooperación del sistema ante eventos climáticos extremos, como lo ocurrido con esta tormenta invernal que, de acuerdo a los informes, ha logrado paralizado regiones de Norteamérica.

“La CFE continúa con la supervisión y vigilancia permanente ante cualquier afectación. Ello en coordinación plena con SENER." CFE