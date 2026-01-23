Tras las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina este 23 de enero, la a Comisión Federal de Electricidad (CFE) publicó un comunicado con las acciones que llevará a cabo con la tormenta invernal 2026.

Ante la tormenta invernal 2026 impulsada por los frentes fríos números 30 y 31, junto con una masa de aire ártico y un río atmosférico, la CFE tomará acciones preventivas para evitar cortes en el suministro.

Estas son las acciones que la CFE tomará para la tormenta invernal 2026

A través de un comunicado, la CFE en coordinación con la Secretaría de Energía (SENER), activó un Grupo Directivo de Atención de Emergencias para monitorear y restaurar el suministro eléctrico con las siguientes acciones preventivas ante la tormenta invernal 2026:

Disponibilidad de más de 28 mil megavatios (MW) generadora no dependiente de gas natural para mitigar interrupciones en el norte de México.

Uso energías limpias para mantener el suministro eléctrico ininterrumpido, tales como: termoeléctricas, carboeléctricas y más, suficientes para mantener el suministro nacional.

Dos terminales de regasificación de gas natural licuado (GNL) con capacidad de abastecer hasta 350 mil metros cúbicos al interior del país.

Coordinación permanente para atención de emergencias

Coordinación permanente con el Grupo Directivo de Atención de Emergencias para monitorear la tormenta invernal 2026.

Evaluar afectaciones y coordinar acciones de continuidad y restablecimiento del servicio rápidamente.

Mantener un programa de coberturas financieras mediante instrumentos para acotar los precios del gas natural en rangos convenientes.Ç

Esto reducirá impactos por volatilidad internacional y disminuirá la exposición en periodos de alta volatilidad, lo que contribuye a la continuidad operativa del Sistema Eléctrico Nacional.

Comunicado CFE (CFE)

Cabe recordar que esta tormenta invernal 2026 por la que la CFE tomará acciones preventivas, forma parte de una serie de eventos invernales que se suscitaron en este mes de enero con frentes fríos previos que ya generaron condiciones similares desde el 10 de enero.

De acuerdo con expertos meteorológicos, destacaron un patrón de aire polar-ártico recurrente, con potencial de nevadas dispersas y lluvias con granizo en el Altiplano.

El impacto principal de la tormenta invernal 2026 se concentra principalmente en el norte del país como:

Sonora

Chihuahua

Durango

Coahuila

Nuevo León

También habrá afectaciones en el noreste, centro y oriente de México en estados como: