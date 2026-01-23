La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), alerta a la comunidad por los riesgos clave que pueden existir ante la tormenta invernal 2026 y sus bajas temperaturas.

La CNPC llama a extremar precauciones ante la tormenta invernal 2026

A través de sus redes sociales, la CNPC publicó un comunicado ante la llegada de la tormenta invernal 2026, e hizo un llamado a la población a extremar precauciones.

Y es que tal y como apuntan, se espera un evento invernal severo en el norte, noreste y centro del país; por lo que revela que este fenómeno climatológico se debe principalmente a:

Tercera tormenta invernal

Frente frío número 31

Masa de aire ártico

Río atmosférico

La Coordinación Nacional de Protección Civil emite comunicado ante la tormenta invernal 2026 (@CNPC_MX / X )

La Coordinación Nacional de Protección Civil emite comunicado ante la tormenta invernal 2026 (@CNPC_MX / X )

Asimismo, revelaron que los principales riesgos que puede haber durante la tormenta invernal 2026 tales como:

Bajas temperaturas extremas de –20 a –15 °C en zonas serranas, especialmente de Chihuahua.

Vientos fuertes y rachas intensas de 80 a 100 km/h en: Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas.

Lluvias intensas que pueden llegar hasta 150 mm en Durango, y eventos hidrometeorológicos.

que pueden llegar hasta 150 mm en Durango, y eventos hidrometeorológicos. Posibles tornados en Coahuila.

Lluvia engelante también conocida como hielo negro, y alto riesgo en las carreteras de la zona.

Posibilidad de nieve o aguanieve en zonas montañosas como: Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango, Cumbres del Nevado de Colima, Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

Impactos en infraestructura y servicios básicos como carreteras, líneas eléctricas por el peso del hielo o el viento, y servicios de transporte y energía.

En el comunicado de la CNPC, revela a todos los usuarios y especialmente a los ciudadanos del norte y noroeste del país, que las autoridades mantienen monitoreo y coordinación con los distintos niveles de gobierno para responder ante cualquier emergencia derivada de esta tormenta invernal 2026.

Por lo que se le pide a la población también mantenerse informada a través de los medios oficiales de la CNPC y y otros organismos de protección civil para actualizaciones y recomendaciones continuas como: