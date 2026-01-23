La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), alerta a la comunidad por los riesgos clave que pueden existir ante la tormenta invernal 2026 y sus bajas temperaturas.
La CNPC llama a extremar precauciones ante la tormenta invernal 2026
A través de sus redes sociales, la CNPC publicó un comunicado ante la llegada de la tormenta invernal 2026, e hizo un llamado a la población a extremar precauciones.
Y es que tal y como apuntan, se espera un evento invernal severo en el norte, noreste y centro del país; por lo que revela que este fenómeno climatológico se debe principalmente a:
- Tercera tormenta invernal
- Frente frío número 31
- Masa de aire ártico
- Río atmosférico
Asimismo, revelaron que los principales riesgos que puede haber durante la tormenta invernal 2026 tales como:
- Bajas temperaturas extremas de –20 a –15 °C en zonas serranas, especialmente de Chihuahua.
- Vientos fuertes y rachas intensas de 80 a 100 km/h en: Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas.
- Lluvias intensas que pueden llegar hasta 150 mm en Durango, y eventos hidrometeorológicos.
- Posibles tornados en Coahuila.
- Lluvia engelante también conocida como hielo negro, y alto riesgo en las carreteras de la zona.
- Posibilidad de nieve o aguanieve en zonas montañosas como: Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango, Cumbres del Nevado de Colima, Cofre de Perote y Pico de Orizaba.
- Impactos en infraestructura y servicios básicos como carreteras, líneas eléctricas por el peso del hielo o el viento, y servicios de transporte y energía.
En el comunicado de la CNPC, revela a todos los usuarios y especialmente a los ciudadanos del norte y noroeste del país, que las autoridades mantienen monitoreo y coordinación con los distintos niveles de gobierno para responder ante cualquier emergencia derivada de esta tormenta invernal 2026.
Por lo que se le pide a la población también mantenerse informada a través de los medios oficiales de la CNPC y y otros organismos de protección civil para actualizaciones y recomendaciones continuas como:
- Vestir por capas con la“técnica de cebolla”.
- Proteger tuberías y ventilar bien espacios con calentadores.
- Reducir velocidad y extremar precauciones en carreteras.
- Alejarse de árboles, muros y estructuras inestables.
- No cruzar ríos ni zonas inundadas.
- Atender avisos oficiales de Protección Civil.