De acuerdo con un comunicado emitido por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), la tercera tormenta invernal en México dejó un saldo blanco.

“El Sistema Nacional de Protección Civil mantuvo en operación permanente los protocolos de monitoreo, prevención y atención.” Comunicado de la CNPC

CNPC reporta sobre efectos de la tercera tormenta invernal

A través de un comunicado oficial de la CNPC sobre la tercera tormenta invernal, la cual ocurrió del 24 al 25 de enero de 2026, se reportó saldo blanco.

La tercera tormenta invernal afectó 14 estados con temperaturas bajo cero y lluvias en 13 más, pero tal y como indicó la CNPC, resultó sin pérdidas humanas ni lesiones.

Comunicado de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) sobre la tercera tormenta invernal ( @CNPC_MX / X)

Asimismo, en el comunicado se reveló que hubo afectaciones menores como:

Interrupciones puntuales en el suministro eléctrico en Chihuahua, Durango y Baja California Sur.

Cierres preventivos en carreteras congeladas para evitar accidentes.

En el caso de la interrupción de energía eléctrica ante la tercera tormenta invernal en México, estas fueron resueltas rápidamente por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Durante todo el periodo, la Comisión Federal de Electricidad trabajó de manera ininterrumpida en el restablecimiento del suministro eléctrico.” Comunicado de la CNPC

Finalmente, el comunicado de la CNPC destaca la buena coordinación que hubo entre las autoridades federales, estatales y municipales, lo cual permitió mantener el saldo blanco, así como servicios esenciales durante esta tercera tormenta invernal.

También se llevaron a cabo acciones como la suspensión de clases en regiones vulnerables como Coahuila, lo cual demuestra la efectividad de los protocolos de monitoreo y prevención del Sistema Nacional de Protección Civil.