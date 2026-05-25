Tlaxcala registró una reducción de la pobreza multidimensional en niñas, niños y adolescentes, principalmente en el grupo de 12 a 17 años, donde la disminución alcanzó el 13.6 por ciento.

Las cifras fueron presentadas por Stefano Di Grazia Hernández, titular del Consejo Estatal de Población (Coespo) y secretario ejecutivo del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) en la entidad.

De acuerdo con el funcionario, este avance está relacionado con el fortalecimiento de los programas sociales, la permanencia escolar y el acceso a derechos vinculados con educación, salud, bienestar y vida familiar.

Programas sociales y educación fortalecen el bienestar infantil en Tlaxcala

Stefano Di Grazia Hernández explicó que la reducción de la pobreza infantil y adolescente está directamente vinculada con las condiciones de vida de madres, padres y cuidadores, por lo que la estrategia estatal se mantiene alineada con los principios de la Cuarta Transformación y los programas sociales impulsados por el Gobierno de México.

Asimismo, destacó que Tlaxcala ha logrado avances importantes en la disminución de la deserción escolar y en la atención a la primera infancia, al convertirse en uno de los tres estados del país que cuenta con una beca dirigida a niñas y niños menores de cinco años.

El funcionario también resaltó que Tlaxcala mantiene vigente un convenio de coordinación demográfica de carácter indefinido con el Consejo Nacional de Población (Conapo), mecanismo que permite dar continuidad a las políticas públicas más allá de los cambios administrativos.

Este convenio fortalece el trabajo del Coespo, organismo encargado de estudiar cuántas personas viven en Tlaxcala, dónde se ubican y cuáles son las necesidades prioritarias en materia de escuelas, clínicas, servicios públicos e infraestructura social.

Tlaxcala fortalece planeación pública con datos demográficos y enfoque de derechos

Di Grazia Hernández señaló que el aprovechamiento de los programas sociales también depende del conocimiento preciso de la población y sus necesidades reales.

En ese sentido, subrayó que un gobierno cercano permite identificar con mayor claridad las prioridades en materia de salud, educación y servicios públicos.

Además, enfatizó que la información demográfica debe dejar de permanecer únicamente en informes técnicos y convertirse en datos abiertos, accesibles y útiles para la ciudadanía.

Stefano Di Grazia destacó que Coespo y Sipinna comparten una misma visión institucional enfocada en conocer y proteger a la población infantil y adolescente. Mientras Coespo aporta datos confiables para mejorar la toma de decisiones, Sipinna coordina las acciones relacionadas con salud, educación y protección social.

Finalmente, puntualizó que el trabajo conjunto entre ambas instituciones se desarrolla bajo los ejes de generar información verificable, fortalecer la cultura demográfica e impulsar la participación de niñas, niños y adolescentes en temas que impactan directamente su bienestar.

Esta estrategia se encuentra alineada con el Programa Nacional de Población 2026–2030 y el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2026–2030, con el objetivo de consolidar instituciones más cercanas, visibles y con enfoque de derechos.