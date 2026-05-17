Tlaxcala albergará la exposición “Martí Hoy y Siempre” como parte de las actividades conmemorativas por el 131 aniversario luctuoso de José Martí, una muestra del reconocido artista cubano Luis Miguel Valdés impulsada en coordinación entre el Gobierno del Estado y la Embajada de Cuba en México.

La exposición se presentará en Casa Tlaxcala, recinto emblemático ligado a la memoria histórica del héroe cubano, quien habitó este inmueble durante una etapa de su vida. La iniciativa busca fortalecer la vocación cultural e histórica del espacio mediante actividades inspiradas en el pensamiento humanista y latinoamericanista de Martí.

Casa Tlaxcala exhibirá 18 grabados de José Martí para fortalecer el intercambio cultural con Cuba

La muestra reúne 18 grabados en técnica mixta elaborados durante las décadas de los setenta y ochenta, piezas que forman parte de la tradición artística e iconográfica dedicada a José Martí dentro del arte cubano.

A través de estas obras, el artista retrata a Martí como una figura vigente y cercana a las luchas sociales, culturales y políticas de América Latina, además de destacar su dimensión humana y su influencia en la identidad regional.

La exposición también representa un ejercicio de intercambio cultural entre Tlaxcala y Cuba, acercando al público una propuesta artística enfocada en la memoria histórica, el pensamiento libre y la identidad latinoamericana.

La estrategia contempla consolidar a Casa Tlaxcala como un espacio de encuentro cultural y reflexión histórica, vinculado con la soberanía, las artes y el diálogo entre los pueblos de América Latina bajo el concepto rector de convertir al recinto en una memoria viva del legado de José Martí.

Casa Tlaxcala alberga muestra artística sobre José Martí y cultura cubana (Cortesía )

Luis Miguel Valdés, originario de Pinar del Río, Cuba, es considerado una de las figuras destacadas de la plástica cubana contemporánea y precursor del arte digital en su país. Formó parte del grupo fundador del Instituto Superior de Arte de Cuba, actualmente Universidad de las Artes, y ha participado en exposiciones internacionales en América, Europa, Asia y África.

Actualmente reside en México, donde dirige el taller La Siempre Habana, ubicado en Cuernavaca, espacio dedicado a la creación artística y al intercambio cultural.

Con esta exposición, Casa Tlaxcala fortalece los lazos culturales entre Tlaxcala y Cuba y reafirma su papel como recinto histórico y cultural dedicado a preservar el legado de José Martí.