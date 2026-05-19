Del 10 de junio al 9 de agosto, Tlaxcala volverá a encender sus bosques con uno de los espectáculos naturales más impresionantes de México: la Temporada de Luciérnagas 2026, que se desarrollará en los municipios de Nanacamilpa y Calpulalpan a través de 23 centros de avistamiento certificados.

“Es un patrimonio de la naturaleza que tiene Tlaxcala y que ojalá lo visiten, créanme que van a querer volver”, expresó la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar al subrayar que la entidad ha fortalecido su infraestructura turística con nuevos hoteles, cabañas y opciones de hospedaje que permiten disfrutar una experiencia integral de fin de semana.

Tlaxcala anuncia inicio de Temporada de Luciérnagas 2026 (Cortesía Estado de Tlaxcala)

Asimismo destacó que este fenómeno se ha consolidado como uno de los principales atractivos turísticos del estado y una experiencia imperdible tanto para visitantes nacionales como internacionales.

Durante el evento, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, reconoció el crecimiento turístico que ha registrado Tlaxcala en los últimos años, señalando que el estado incrementó más de 60 por ciento su actividad turística respecto a 2019 y pasó de recibir 20 mil turistas extranjeros a cerrar 2025 con 70 mil visitantes internacionales.

La funcionaria calificó la temporada de luciérnagas como “un imperdible turístico de México” e invitó a los viajeros a complementar el avistamiento con experiencias de senderismo, glamping, turismo comunitario, recorridos culturales y gastronomía local.

Tlaxcala anuncia inicio de Temporada de Luciérnagas 2026 (Cortesía Estado de Tlaxcala)

Por su parte, el secretario de Turismo estatal, Fabricio Mena Rodríguez, informó que para esta edición se espera la llegada de 120 mil visitantes, de los cuales 25 mil pernoctarán en la entidad, generando una derrama económica estimada en 65 millones de pesos.

“El santuario de las luciérnagas nos espera y Tlaxcala los recibe durante todo el año. Tlaxcala sí existe y está de moda” Fabricio Mena, secretario de Turismo estatal

Las autoridades señalaron que este fenómeno natural no solo impulsa el turismo, sino que también genera bienestar económico para las comunidades de Nanacamilpa y Calpulalpan, al tiempo que fortalece la conservación ambiental y el turismo sustentable en la región.

Tlaxcala anuncia inicio de Temporada de Luciérnagas 2026 (Cortesía Estado de Tlaxcala)

En la presentación oficial también estuvieron presentes también, el presidente municipal de Calpulalpan, José Manuel Jiménez del Razo y Arón Vargas Ángel de Nanacamilpa.