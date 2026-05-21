Lorena Cuéllar Cisneros dio a conocer que Tlaxcala recibió oficialmente la Declaratoria de Protección de la Indicación Geográfica “Pulque de Tlaxcala”, otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con lo que esta bebida ancestral contará ahora con reconocimiento jurídico que garantiza su autenticidad y origen.

Durante el acto, la gobernadora destacó que este logro representa el resultado de años de trabajo entre productores, autoridades, universidades y especialistas para proteger una de las tradiciones culturales más representativas del estado.

Tlaxcala logra reconocimiento nacional para su pulque artesanal

La mandataria recordó que el proceso comenzó formalmente en octubre de 2025, aunque desde el inicio de su administración se impulsaron acciones para consolidar este reconocimiento.

Productores celebran protección histórica para el Pulque de Tlaxcala (cortesía)

Además, subrayó que la declaratoria beneficia directamente a productores de 25 municipios tlaxcaltecas que han preservado durante generaciones la elaboración artesanal del pulque.

El director general del IMPI, Santiago Nieto Castillo, explicó que la Indicación Geográfica permitirá evitar el uso indebido del nombre “Pulque Tlaxcala” por productores ajenos a la región reconocida, además de fortalecer la calidad y comercialización de la bebida.

Productores celebran protección histórica para el Pulque de Tlaxcala (cortesía)

De acuerdo con cifras oficiales, Tlaxcala cuenta actualmente con alrededor de 648 hectáreas destinadas a la producción agavera y genera más de 37 mil litros de pulque, actividad que representa sustento económico para numerosas familias y comunidades rurales.

Las autoridades destacaron que el producto posee características particulares derivadas de factores naturales y del proceso artesanal tradicional, como su ligera acidez, dulzor residual y consistencia característica.

Productores celebran protección histórica para el Pulque de Tlaxcala (cortesía)

El secretario de Turismo estatal, Fabricio Mena Rodríguez, señaló que esta protección impulsará la llamada Ruta del Pulque y fortalecerá el turismo gastronómico y cultural en la entidad.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Javier Marroquín Calderón, aseguró que Tlaxcala se convirtió en la primera entidad del país en obtener una protección geográfica para el pulque, lo que abre oportunidades comerciales y de exportación para productores locales.

Productores celebran protección histórica para el Pulque de Tlaxcala (cortesía)

Además del impacto económico, autoridades y productores coincidieron en que este reconocimiento también representa una forma de preservar el conocimiento ancestral y la identidad cultural ligada al pulque tlaxcalteca.