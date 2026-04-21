Durante los “Diálogos Circulares”, Ricardo Peralta Saucedo destacó que la Casa Tlaxcala en la Ciudad de México se ha consolidado como un espacio clave para reposicionar la historia del estado y resaltar su papel en la construcción del México actual.

Ubicada en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, este recinto se ha transformado en un punto de encuentro cultural, educativo, económico y social para la comunidad tlaxcalteca en la capital del país.

Casa Tlaxcala fortalece identidad y proyección cultural desde la CDMX

El representante estatal subrayó que el objetivo va más allá de una función administrativa, al convertirse en un espacio que difunde la relevancia histórica y cultural de Tlaxcala a nivel nacional e internacional.

Destacó que este proyecto ha logrado consolidarse mediante alianzas estratégicas con diplomáticos, artistas y organismos internacionales, bajo la visión de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

Además, se ha dado continuidad a convenios con las embajadas de Alemania, España y Cuba, fortaleciendo la presencia del estado en escenarios globales.

Como parte de su agenda cultural, el recinto será sede de la exposición permanente “Mexicanizando al mundo”, del artista César Menchaca, una colección realizada en colaboración con artesanas y artesanos que ha sido exhibida en ciudades como Tokio, Moscú, España y Estados Unidos.

Exposiciones y patrimonio impulsan a Tlaxcala como referente cultural

El proyecto también contempla la difusión del patrimonio histórico en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de especialistas que fortalecen el conocimiento sobre la entidad.

Entre las piezas más relevantes destaca el Lienzo de Tlaxcala, cuya copia fiel se exhibe como elemento central, al representar un registro clave de la participación de Tlaxcala en la historia nacional.

Asimismo, Casa Tlaxcala alberga diversas piezas representativas como máscaras de huehue y cerámica tradicional, además de impulsar la economía local mediante la comercialización de productos bajo la marca “Hecho en Tlaxcala”, que incluye artesanías, alimentos y bebidas.

Finalmente, se destacó que este espacio, restaurado en la actual administración, permanece abierto al público para difundir la riqueza cultural y artística de Tlaxcala, consolidándose como un referente de promoción estatal en la capital del país.