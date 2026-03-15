Tlaxcala fortaleció su presencia cultural durante la Feria Internacional del Libro de Coyoacán 2026 con la mesa de diálogo “Voces Premiadas”, un espacio que reunió a escritoras y escritores galardonados que han marcado la producción literaria de la entidad en los últimos años.

Tlaxcala presenta a sus autores galardonados en la FILCO 2026

Durante la mesa participaron autoras y autores pertenecientes a distintas generaciones de premios literarios.

Generación 2025

Mónica Vargas, ganadora del Premio de Poesía “Dolores Castro”

Diego Pedro Minero, Premio de Ensayo

Rodrigo Corona, Premio de Cuento

Generación 2024

Violeta Carrasco, Premio de Cuento “Beatriz Espejo”

David Olivares, Premio de Poesía “Dolores Castro”

Generación 2023

Emmanuel Brindis, Premio de Cuento

Mireya Santillán, Premio de Ensayo

Daniela Escobar, Premio de Poesía

Las y los participantes reflexionaron sobre el territorio como eje de creación literaria, destacando cómo la identidad tlaxcalteca permea sus obras sin limitar su proyección.

Las y los autores coincidieron en que las experiencias y referencias locales pueden convertirse en un punto de partida para construir narrativas con resonancia universal.

Tlaxcala reafirma su proyección literaria en espacios culturales

La jornada concluyó con la lectura de fragmentos de obras de las y los participantes, lo que permitió apreciar la diversidad de estilos presentes en la escena literaria del estado.

Entre ellos destacaron la experimentación poética, la narrativa contemporánea y el ensayo crítico.

Con esta participación en la FILCO 2026, Tlaxcala reafirmó el momento de consolidación y proyección nacional que vive su literatura, fortaleciendo su presencia dentro de los principales espacios editoriales y culturales del país.