La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en coordinación con el Gobierno de México, se encuentra trabajando en la construcción del Distribuidor Santa Ana Chiautempan, en Tlaxcala.

La SICT señaló que este Paso Superior Vehicular (PSV) registra un avance del 42% y beneficiará a más de 192 mil habitantes de Tlaxcala, especialmente de los municipios de Chiautempan, La Magdalena Tlaltelulco y Tlaxcala.

Distribuidor Santa Ana Chiautempan beneficiará a más de 192 mil habitantes (cortesía)

El Distribuidor Santa Ana Chiautempan contempla una longitud de 1.2 kilómetros, dos carriles por sentido y generará 5 mil 770 empleos directos e indirectos, beneficiando a los usuarios en los traslados, reduciendo hasta 20 minutos en tiempo de trayectos.

Además, al PSV se le agregó un eje, el cual está en proceso de montaje de trabes y colado de losas. Por otra parte, la obra contempla la construcción de cabezales, zapatas y pilas en la ampliación del puente Río de los Negros.

De igual manera, la SICT señaló que este distribuidor conectará con la carretera México 117, la cual conecta a Tlaxcala con San Martín Texmelucan, en Puebla. La obra cuenta con:

18 apoyos

17 claros de 38 metros

113 pilotes de 1.50 metros de diámetro

169 trabes

6 mil 700 metros cúbicos de concreto de estructura

La SICT explicó que se utilizan mil 600 toneladas de acero en estructura, 22 metros cúbicos de concreto en accesos, 4.50 toneladas de acero en losas de acceso y se realizan 4 mil 550 metros de obras de drenaje pluvial.

Finalmente, se dio a conocer que el Distribuidor Santa Ana Chiautempan será entregado en julio, reafirmando el compromiso de la SICT, el gobierno de México y de Tlaxcala en impulsar infraestructura que conecte a todos los municipios y que beneficie a miles de familias.