La titular de la Secretaría de Bienestar Estatal, María Estela Álvarez Corona, señaló que el gobierno de Tlaxcala beneficiará a más de 10 mil personas a través de los programas de Pensión para Personas con Discapacidad y de Bienestar para Personas Indígenas.

Durante el Diálogo Circular, organizado por la Coordinación de Comunicación (CCOM), la funcionaria explicó que el programa dirigido a personas con discapacidad nació a nivel nacional durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, Tlaxcala gestionó un convenio para ampliar la cobertura con recursos propios.

Gobierno de Lorena Cuéllar fortalece pensiones y programas indígenas

María Estela Álvarez señaló que, con el respaldo de Lorena Cuéllar, el programa opera desde el 2022 bajo un esquema de universalidad en la entidad. En este contexto, se dio a conocer que para el 2026, el monto será de 3 mil 300 pesos bimestrales para beneficiar a 10 mil 309 personas con discapacidad permanente, además de continuar con la entrega de ayudas funcionales.

“Esto se hace con la aportación de presupuesto estatal, que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros aprobó, pues sabemos que atender a las personas con discapacidad es una de sus prioridades. A partir de 2022 comenzamos con la universalidad de este programa” María Estela Álvarez, titular de la Secretaría de Bienestar Estatal

Tlaxcala beneficiará a 10 mil 309 personas con discapacidad y 150 personas indígenas en 2026 (cortesía)

Álvarez Corona subrayó que el proceso de incorporación contempla la integración de expedientes por parte de la Secretaría estatal; posteriormente, la Delegación federal valida la información en plataforma y, una vez autorizados los registros, se notifica a las personas beneficiarias para la entrega de sus tarjetas.

Por otra parte, el Programa de Bienestar para Personas Indígenas recordó que comenzó en 2022 con el propósito de respaldar proyectos comunitarios que fortalezcan la identidad cultural y las tradiciones de los pueblos originarios, priorizando a quienes viven en situación de pobreza.

Este esquema ha incrementado su alcance año con año: de 40 apoyos iniciales pasó a 100 en 2023 y 2024, y para 2026 se contempla beneficiar a 150 personas, cada una con 50 mil pesos entregados en dos ministraciones.

La selección de proyectos corre a cargo de un comité integrado por dependencias estatales, instancias culturales y académicas, que evalúa viabilidad e impacto social en tres etapas a lo largo del año.

Con estas acciones, el gobierno de Tlaxcala busca consolidar una política social incluyente con mayor cobertura y recursos, orientada a mejorar la calidad de vida de familias tlaxcaltecas.