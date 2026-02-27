Tlaxcala reforzó su proyección internacional al participar en la Vitrina Turística ANATO 2026, celebrada en Bogotá, Colombia. Durante el encuentro, la delegación estatal sostuvo reuniones estratégicas con agentes de viajes, operadores turísticos y representantes del departamento de Risaralda para consolidar intercambios y abrir nuevas rutas de promoción.

En el evento, que se lleva a cabo del 25 al 27 de febrero, se promovió la riqueza histórica y cultural de la entidad, destacando los murales del Palacio de Gobierno, las zonas arqueológicas, la tradición artesanal y los carnavales, así como el modelo de turismo comunitario que distingue a diversas regiones del estado.

Tlaxcala impulsa turismo comunitario y cultural en Colombia

Como parte de la oferta integral, se presentó el producto turístico de las “4E” del municipio de Calpulalpan y la participación de la operadora “Patos Viajeros”, buscando posicionar estos atractivos en el mercado colombiano.

En representación del secretario de Turismo, Fabricio Mena Rodríguez, el director de Promoción Turística, Armando Vázquez Morales, sostuvo una reunión de trabajo en la Embajada de México en Colombia. El objetivo fue fortalecer proyectos de turismo comunitario y generar esquemas de colaboración binacional que beneficien a los prestadores de servicios locales.

Tlaxcala y Colombia refuerzan lazos turísticos en la Vitrina ANATO 2026. (Cortesía)

En este encuentro participaron Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno de México; la embajadora de México en Colombia, Martha Patricia Ruiz, y funcionarios de la Sectur federal y el Instituto Nacional de Migración.

Como parte de los acuerdos alcanzados, se estableció una agenda de cooperación con representantes de “Territorios de Paz” de Risaralda y autoridades de Pereira. Esta colaboración se enfocará en intercambiar experiencias sobre el turismo comunitario como una herramienta clave para el desarrollo local.

La participación de Tlaxcala en ANATO 2026 forma parte de la estrategia estatal para diversificar mercados internacionales y atraer visitantes sudamericanos. Las autoridades adelantaron que en las próximas semanas se darán a conocer nuevos anuncios y proyectos derivados de esta agenda de trabajo internacional.