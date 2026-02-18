Durante el Diálogo circular realizado en la Coordinación de Comunicación del Gobierno de Tlaxcala, Javier Marroquín Calderón, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Tlaxcala (Sedeco), presentó un balance de resultados, proyectos de inversión y estrategias de fortalecimiento empresarial para el 2026.

Desde el Auditorio “Trinidad Sánchez Santos”, el funcionario señaló que Tlaxcala se ha consolidado como un polo de desarrollo, gracias a la llegada de siete empresas que representan una inversión privada de 540 millones de dólares y la generación de 5 mil empleos.

Javier Marroquín Calderón presenta balance económico 2026

El titular de la Sedeco adelantó que la inauguración oficial del complejo está programada para el 28 de febrero, en espera de la confirmación de la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por otra parte, Marroquín anunció que Tlaxcala participará en la Expo de Industria Textil Eximtex 2026, uno de los encuentros más importantes en Latinoamérica, por lo que se instalará un pabellón de 300 metros cuadrados donde participarán 16 micro, pequeñas y medianas empresas locales.

Tlaxcala se consolida como polo de desarrollo (cortesía)

Javier Marroquín destacó que por primera vez se realizará una pasarela con ocho marcas 100% tlaxcaltecas, impulsando al sector textil, considerado como el tercer motor económico del estado.

En materia automotriz, el secretario confirmó la organización del Foro Automotriz 2026, previsto para septiembre, con la meta de superar la derrama económica registrada en el 2025 que superó los 4 mil millones de pesos.

También destacó programas como Vincúlate, subsidios para registro de marca, capacitación empresarial, acceso a terminales de pago y estrategias de comercialización digital mediante alianzas con Mercado Libre y OXXO.

Estas acciones, indicó, se realizan por instrucción de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, con el objetivo de elevar la competitividad y el crecimiento de las empresas tlaxcaltecas en 2026.