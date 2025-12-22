Por instrucción de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, el secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Maximino Hernández Pulido, anunció que Tlaxcala pondrá fin al “chapulineo” policial, una práctica que permitía a los elementos de seguridad cambiar de corporación sin un marco regulatorio ni una trayectoria profesional definida.

Explicó que las recientes reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP) y a la legislación local establecen principios claros para la carrera policial, con el objetivo de organizar y profesionalizar a las instituciones de seguridad pública, tanto estatales como municipales, garantizando estabilidad laboral mediante reglas definidas en sueldos, prestaciones y procesos de ascenso.

Tlaxcala regula la movilidad entre corporaciones policiales

Con la aplicación de estas nuevas disposiciones, las y los policías ya no podrán cambiar de corporación de manera desmedida, ya que este tipo de movilidad afecta la profesionalización del servicio y debilita la disciplina institucional.

Maximino Hernández Pulido subrayó la necesidad de cerrar este ciclo e implementar reglas claras para la permanencia y el desarrollo profesional dentro de una misma institución.

Detalló que, a partir del 1 de enero de 2026, cualquier modificación detectada en los Registros Nacionales del Personal o en las bases de datos del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3) provocará la anulación de los Exámenes de Control de Confianza.

Esta situación obligará a los elementos a reiniciar desde cero su proceso de certificación, con lo cual dejarán de cumplir el requisito indispensable para permanecer en cualquier corporación, ya sea estatal o municipal.

Asimismo, enfatizó que las nuevas normas exigen respetar la jerarquía y la estructura policial, estableciendo que los ascensos deberán basarse en el desempeño y la trayectoria, y no en compadrazgos ni en cambios constantes de corporación.

Maximino Hernández llama a respetar la reestructuración y homologación salarial policial

El titular del Secretariado Ejecutivo hizo un llamado a las y los presidentes municipales de los 60 ayuntamientos para que cualquier aumento salarial a policías se realice en estricto apego al Proyecto de Reestructuración y Homologación Salarial del Personal Policial.

Precisó que dicho proceso deberá coordinarse con el Secretariado Ejecutivo Estatal, siguiendo las Directrices para la Validación emitidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de que los incrementos salariales tengan validez administrativa y presupuestal, particularmente en la comprobación de recursos del FORTAMUN.

Advirtió que ningún elemento podrá trasladarse a otra corporación conservando grado, salario o puesto, ya que al causar baja perderá automáticamente los derechos adquiridos, conforme a la nueva normativa federal y estatal.

Con estas medidas, afirmó, Tlaxcala fortalecerá la disciplina interna, la transparencia y la profesionalización policial, ofreciendo a cada elemento un camino claro de desarrollo y evitando improvisaciones que afecten su capacitación.