Con el objetivo de rescatar ríos contaminados, la Conagua, Profepa y sector industrial realizaron jornadas de limpieza, reforestación y retiro de residuos en Edomex, Tlaxcala y Guanajuato.
Estas acciones forman parte de la estrategia nacional para recuperar los ríos con mayor deterioro ecológico, entre las actividades se realizaron retiro de residuos, reforestación y trabajos de saneamiento en diferentes tramos de las cuencas.
Retiran más de 2 mil llantas en el Río Lerma en Salamanca
El pasado 20 de noviembre inició el programa “Río Limpio, Llantas Fuera”, impulsado por Conagua, Profepa y empresas del sector hulero, entre ellas Michelin.
Este programa logró, en su primera intervención, el retiro de más de dos mil llantas acumuladas en el cauce del Río Lerma, a la altura de Salamanca.
Estos neumáticos serán reutilizados en procesos industriales, lo que ayudará a reducir la contaminación y permitirá el mejor flujo del río.
Por su parte, la comisionada de Saneamiento de la Cuenca Lerma–Santiago, Claudia Gómez Godoy, llamó a fortalecer la colaboración ciudadana e industrial para evitar que los residuos sigan afectando los cuerpos de agua.
Tlaxcala realiza jornada de limpieza
En Tlaxcala, el pasado 14 de noviembre se llevó a cabo la 13ª Jornada de Recuperación en la Barranca Innominada en Santa Cruz, donde brigadas de Profepa, Conagua y autoridades estatales y municipales realizaron retiro de basura, poda, limpieza de cauce y desazolve.
Toluca inicia jornada de reforestación
Mientras que en Toluca, el 6 de noviembre dio inicio la segunda jornada de limpieza en el río Tejalpa, durante la actividad se recolectaron 12 metros cúbicos de desechos sólidos, 10 llantas y 6 metros cúbicos de cascajo, con apoyo de camiones proporcionados por el ayuntamiento.
Además, se reforestaron 200 metros cuadrados, donde se plantaron 50 acacias azules, con la participación de 150 personas de los tres niveles de gobierno y sociedad civil.
Con estas acciones, la Profepa reafirmó su compromiso por seguir participando en acciones interinstitucionales mediante el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, con el objetivo de garantizar un compromiso ambiental permanente.