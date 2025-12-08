La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros presentó su 4º Informe de Gobierno desde la Ciudad de la Cultura y el Entretenimiento, donde aseguró que “Tlaxcala está de pie y más fuerte que nunca” al consolidarse como un estado con resultados visibles en infraestructura, salud, educación y política social.

Acompañada de representantes de los poderes, autoridades municipales y su gabinete, afirmó que Tlaxcala ya está en el mapa nacional y se mantiene alineado con el proyecto de la Cuarta Transformación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Destacó que su administración ha cumplido 283 de 300 compromisos de campaña bajo los principios de la 4T, “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”. Con lo que aseguró que la transformación de Tlaxcala es imparable y el estado ya no estará rezagado.

Lorena Cuéllar destaca inversión histórica en infraestructura: más de 6 mil obras

Lorena Cuéllar recordó que, pese a los retos de Tlaxcala por ser el estado con menor extensión territorial y contar con uno de los presupuestos más bajos del país, su administración ha logrado resultados contundentes en materia de obra pública.

La gobernadora informó que, durante su gestión, se han realizado 6 mil 203 obras con una inversión superior a 9 mil millones de pesos, lo que equivale a seis obras inauguradas por día. Esta cifra refleja el compromiso por dejar atrás el rezago histórico y preparar a la entidad para las próximas décadas.

408 kilómetros de caminos rehabilitados, el 90% de la red estatal

2 mil 114 obras en seguridad, salud y desarrollo regional

3 mil 900 acciones de vivienda

189 obras de agua potable y saneamiento

100 mdp para infraestructura turística

8 mil 737 mdp extraordinarios para infraestructura social y educativa

Además, detalló los avances en materia de salud, entre los que destaca la mejora de la infraestructura hospitalaria para garantizar atención especializada y de calidad para todas y todos.

Nuevo Hospital General “Anselmo Cervantes”

Clínica de las Emociones

Nuevas áreas del CRUM, Hemodiálisis, Cirugía de Mínima Invasión e ITAES

Unidad de Radiología y Radiocirugía con acelerador lineal

15 nuevas clínicas y nuevas instalaciones del CRIAT Teletón

20 mil consultas de atención domiciliaria a adultos mayores

164 jornadas con unidades móviles (diagnósticos, medicamentos y atención oportuna)

La inversión permitió incrementar en 300% la cobertura de atención médica pública y gratuita. Prueba de ello son las más de 40 mil cirugías realizadas, la cifra más alta en la historia de Tlaxcala.

Además, se abrieron 344 nuevas plazas para médicos especialistas y 262 para personal de enfermería. El abasto de medicamentos pasó del 30% al 70%, mientras que el número de especialistas aumentó 65% gracias a la implementación del modelo IMSS-Bienestar, con el que ahora se atiende a 874 mil tlaxcaltecas (equivalentes al 66% de la población).

Tlaxcala también se colocó en primer lugar nacional en cobertura de vacunación contra COVID-19, VPH y sarampión, y alcanzó el segundo lugar en menor tasa de mortalidad por cáncer de mama, con 200 mil mujeres atendidas de manera preventiva.

Lorena Cuéllar presenta avances en infraestructura y salud durante su Cuarto Informe de Gobierno. (cortesía )

Educación y cultura en Tlaxcala: nuevas universidades y ampliación histórica

En educación, se atendieron mil 300 escuelas con acciones de rehabilitación, construcción y mantenimiento, también se construyeron 12 nuevas. La inversión de 405.1 mdp permitió mejorar laboratorios, aulas, talleres y equipamiento de última generación.

Lorena Cuéllar resaltó la construcción de:

6 nuevas universidades

Nuevas opciones como el Conservatorio Nacional de Música y la Escuela de Artes Visuales

25 nuevos bachilleratos

55 mil uniformes y 984 mil paquetes de útiles gratuitos

Nuevas carreras técnicas en Aeronáutica e Inteligencia Artificial

Asimismo, la mandataria estatal especificó la inversión en el ámbito cultural, entre las que destacan:

Creación de la Secretaría de Cultura

Recuperación de obras de Frida Kahlo

Restauración de murales y estaciones de tren

Declaratoria de patrimonio para tapetes y alfombras de Huamantla

Reconocimiento nacional por el programa “Tlaxcala lee a las mujeres”

Política social: Tlaxcala avanza en combate a la pobreza

La gobernadora informó que el estado es segundo lugar nacional en reducción de pobreza multidimensional gracias a:

Programas como Bienestar para tu Nutrición y Primeros 1000 Días de Vida

Más de 61 millones de desayunos escolares entregados

Ampliación a 7 mil 336 beneficiarias de la Tarjeta de Abasto

58 mil apoyos de vivienda con 856 mdp invertidos

Cobertura de servicios básicos superior al 99%

En atención a mujeres, se fortalecieron programas contra la violencia, créditos productivos, nuevos lactarios, refugios y capacitación para más de 150 mil mujeres.

Asimismo, en materia de inclusión se consiguieron logros sin precedentes como la cobertura total de Unidades de Rehabilitación en los 60 municipios, 1.3 millones de terapias gratuitas y el apoyo para 218 mil jóvenes con programas estatales y federales.

Tlaxcala ya no volverá atrás, afirma Lorena Cuéllar

Finalmente, para el 2026, Lorena Cuéllar anunció una serie de obras estratégicas que incluyen la ampliación del Hospital Infantil, la construcción del Hospital de la Mujer, las nuevas instalaciones del IPN, la Unidad Deportiva de Calpulalpan, así como ocho centros de educación infantil.

También destacó el desarrollo de las ciudades temáticas de la Familia, la Mujer, el Adulto Mayor y la Inclusión; la ampliación a cuatro carriles de la autopista Puebla–Tlaxcala; la nueva Central de Autobuses de Huamantla; el Puente Vehicular de Chiautempan y los avances en el saneamiento del río Zahuapan.

La mandataria concluyó que lo alcanzado en estos cuatro años es “la base de un Tlaxcala que crece, se organiza y se reconoce”. Reiteró que la transformación continúa y que el estado seguirá alineado al segundo piso de la Cuarta Transformación.