La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, instruyó adelantar el periodo vacacional de invierno para estudiantes de educación básica y media superior, como una medida preventiva ante la temporada de frentes fríos, informó el secretario de Educación Pública del estado, Homero Meneses Hernández.

La decisión, recomendada por el secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses, aplica a escuelas públicas y privadas a partir del 17 de diciembre de 2025, con el objetivo de proteger a la comunidad escolar y reducir riesgos de enfermedades respiratorias.

No se trata de una emergencia sanitaria en Tlaxcala: Homero Meneses

El titular de la Secretaría de Educación Pública aclaró que el adelanto del periodo vacacional no obedece a una emergencia sanitaria derivada del contexto epidemiológico de influenza A H3N2, sino a una acción preventiva durante la temporada invernal.

En este sentido, la Secretaría de Salud (SESA) informó que en Tlaxcala se han aplicado 233 mil 390 dosis de la vacuna contra influenza.

Asimismo, se mantiene activa la vacunación gratuita contra Covid-19, influenza y neumococo, conforme al esquema correspondiente de cada persona, con el fin de reforzar la protección de la población.

Homero Meneses explicó que esta instrucción fue notificada a los directivos escolares mediante un oficio enviado el 15 de diciembre, con el propósito de prevenir enfermedades respiratorias, evitar complicaciones y reducir el ausentismo escolar.

Precisó que el regreso a clases para educación básica será el lunes 12 de enero de 2026, conforme al calendario escolar 2025-2026; mientras que en educación media superior se atenderá el calendario de cada subsistema. El taller intensivo para docentes iniciará el 7 de enero de 2026.

Las autoridades exhortaron a reforzar medidas como el lavado frecuente de manos, la ventilación de espacios, el uso adecuado de cubrebocas y evitar la automedicación, además de acudir oportunamente a valoración médica ante síntomas respiratorios.

Gobierno de Tlaxcala adelanta vacaciones; descarta emergencia por influenza. (Cortesía)

Campaña de vacunación en Tlaxcala 2025

La SESA informó que la vacuna contra influenza es tetravalente, por lo que protege contra cuatro tipos del virus. La población puede acudir a aplicarse el biológico en Centros de Salud, Unidades Médicas y macrocentros de vacunación, en un horario de 08:00 a 20:00 horas.

Los macrocentros se ubican en:

Centro Cívico de Huamantla

Parque Cuauhtémoc de Apizaco

Parque de Chiautempan

Central de Autobuses de Tlaxcala

Los Portales, en la capital del estado

De acuerdo con la Secretaría de Salud, las vacunas reducen riesgos y previenen complicaciones, por lo que se prioriza su aplicación en niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades.

A nivel nacional, el secretario de Salud federal, David Kershenobich, informó que la cobertura de vacunación ronda el 50 por ciento, por lo que llamó a la población a acudir a vacunarse.

Con estas acciones, el Gobierno de Tlaxcala refrenda su compromiso con la salud pública, la prevención de enfermedades y el bienestar de las familias tlaxcaltecas.