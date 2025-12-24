Durante su primer informe como alcalde de San Damián Texoloc en Tlaxcala, estado gobernado por Lorena Cuéllar Cisneros, en donde presumía de los avances en seguridad, al alcalde David Sánchez Rincón terminaron robándole las llantas de su auto.

Le roban las llantas al alcalde de San Damián Texoloc mientras presumía avances en seguridad

El pasado fin de semana, el alcalde del municipio de San Damián Texoloc, David Sánchez Rincón estaba rindiendo su primer informe de gobierno, en donde aseguraba que había habido avances de seguridad durante su administración.

Sin embargo, mientras estaba dando el informe de gobierno, a David Sánchez Rincón terminaron por robarle dos llantas de su camioneta.

“Esta batalla la vamos ganando.” David Sánchez Rincón, alcalde de San Damián Texoloc

Posteriormente, durante una entrevista en redes sociales para el medio ‘La bestia política Tlaxcala’, David Sánchez Rincón intentó minimizar el robo de llantas a su auto asegurando que solo se había intentado el robo e incluso dio a conocer que ya lo habían intimidado anteriormente.

“Tengo entendido que no hubo ningún robo de llanta, se intentó, intentaron. Me habían intimidado hace ratito, entonces lo intentaron pero yo creo que son casos que debemos de atender, presentar la demanda correspondiente y y proceder conforme lo marca la ley” David Sánchez Rincón, alcalde de San Damián Texoloc

David Sánchez Rincón corroboró que continuará trabajando pese a las intimidaciones, como calificó al robo de llantas de su vehículo particular y aseguró que no tiene temor pero habrá que tener más cuidado y estarse protegiendo pues “la seguridad debe ser para todos y hay que echarle más ganas al tema de seguridad”.