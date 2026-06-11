Tlaxcala, a través de la Secretaría de Turismo, dio el banderazo oficial a la Temporada de Avistamiento de Luciérnagas 2026, que se desarrollará del 9 de junio al 10 de agosto en los bosques de Nanacamilpa y Calpulalpan, considerados escenario de uno de los fenómenos naturales más impresionantes del país.

El arranque de la temporada se realizó en la Hacienda Tepozontitla, en Nanacamilpa, con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno, representantes del sector ambiental, prestadores de servicios turísticos, ejidatarios y centros de avistamiento, quienes refrendaron su compromiso para garantizar una experiencia segura y sustentable para los visitantes.

Gobierno de Tlaxcala impulsa turismo responsable y protección ambiental

Durante la ceremonia, las autoridades destacaron que se implementará una estrategia coordinada para preservar el ecosistema donde ocurre este fenómeno biológico, al mismo tiempo que se fortalece la actividad económica de las comunidades que resguardan los bosques.

El secretario de Turismo, Fabricio Mena Rodríguez, explicó que desde hace varios meses dependencias estatales, federales, fuerzas armadas y corporaciones de seguridad trabajan de manera conjunta para ofrecer condiciones adecuadas a quienes visiten la entidad durante esta temporada.

Asimismo, señaló que la administración encabezada por Lorena Cuéllar Cisneros mantiene una estrategia enfocada en consolidar al turismo como una herramienta de bienestar social, impulsando proyectos responsables que generen desarrollo económico local sin comprometer la riqueza natural del estado.

En tanto, el secretario de Medio Ambiente, Pedro Aquino Alvarado, destacó los avances en materia de conservación y restauración de los bosques, además de reiterar el respaldo institucional para fortalecer la protección de este patrimonio natural.

Inicia temporada de luciérnagas en Tlaxcala con turismo sustentable. (Cortesía )

Nanacamilpa y Calpulalpan fortalecen seguridad para visitantes en Temporada de Avistamiento de Luciérnagas 2026

Los gobiernos municipales de Nanacamilpa y Calpulalpan también ratificaron su participación en las acciones de protección ambiental y atención turística.

El alcalde de Nanacamilpa, Aarón Vargas Ángel, destacó que el avistamiento de luciérnagas representa una oportunidad para promover el desarrollo sustentable y reforzar la conservación de los recursos naturales de la región.

Por su parte, el presidente municipal de Calpulalpan, José Manuel Jiménez del Razo, informó que se reforzarán los esquemas de seguridad mediante la coordinación con cuerpos de emergencia, protección civil y corporaciones policiacas, con el objetivo de garantizar una estancia segura para los visitantes.

La Temporada de Avistamiento de Luciérnagas 2026 permitirá a miles de turistas nacionales e internacionales disfrutar de este espectáculo natural bajo un modelo que prioriza la conservación ambiental, el orden turístico y el bienestar de las comunidades anfitrionas.

Con ello, Tlaxcala fortalece su posicionamiento como referente nacional en turismo de naturaleza y amplía su oferta turística en el contexto de la Copa Mundial de Futbol 2026.