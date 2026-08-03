Bajo el liderazgo del dirigente estatal del Partido Verde, José Alberto Couttolenc, la gira “Un Voto, Un Árbol” consolidó una movilización ambiental en los 125 municipios del Estado de México, con la que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) mexiquense cumplió su meta anual de reforestación.

La iniciativa articuló el trabajo de los Gobiernos Verdes, legisladoras y legisladores locales y federales, estructuras partidistas, organizaciones comunitarias y ciudadanía.

José Couttolenc destaca compromiso ambiental permanente

El dirigente estatal del Partido Verde, José Alberto Couttolenc, destacó que el cuidado del medio ambiente requiere acciones permanentes.

Ser ambientalista no es plantar árboles unas semanas y después olvidarse del tema. Nuestro compromiso con el medio ambiente es permanente y seguiremos impulsando acciones para construir un Estado de México cada vez más verde. José Alberto Couttolenc, dirigente estatal del PVEM

Couttolenc reconoció y agradeció la participación de la Familia Verde y de las personas que se sumaron voluntariamente a las jornadas realizadas en los 125 municipios del EDOMEX.

Por medio de la gira “Un Voto, Un Árbol”, el PVEM refrendó su compromiso de mantener el medio ambiente como uno de los ejes centrales de su agenda política e impulsar soluciones locales frente a la pérdida de áreas verdes, el deterioro de los espacios públicos y los efectos del cambio climático.