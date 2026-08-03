Tlaxcala se prepara para vivir una de las ediciones más ambiciosas de su celebración insignia. Del 22 de octubre al 16 de noviembre, “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2026” reunirá más de 400 actividades culturales, artísticas, deportivas, gastronómicas, comerciales y de entretenimiento en un recinto completamente renovado.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la presentación oficial del encuentro, que este año marcará el inicio de una nueva etapa para la feria, gracias a la modernización del complejo ferial mediante una inversión estatal de 400 millones de pesos.

La Feria de Ferias estrenará un recinto renovado. (cortesía)

El nuevo recinto contará con un Teatro del Pueblo de nueva generación, un Palenque con capacidad para 5 mil 800 asistentes, zonas gastronómicas y artesanales renovadas, área ganadera modernizada, lienzo charro techado, espacios comerciales y mejores servicios para visitantes y expositores.

De acuerdo con la mandataria, la transformación del complejo responde al crecimiento turístico y económico que vive la entidad. En los últimos años, Tlaxcala ha registrado un incremento superior al 400 por ciento en la llegada de turismo internacional, además de la apertura de 28 nuevos hoteles.

Una tradición que comenzó en 1826

La Feria de Tlaxcala tiene sus orígenes en 1826, cuando el presidente Guadalupe Victoria otorgó al entonces Territorio de Tlaxcala el derecho de celebrar una feria anual.

Dos siglos después, la tradición se mantiene como una de las celebraciones con mayor historia en México y como un importante motor económico para artesanos, productores, comerciantes, prestadores de servicios y empresas vinculadas con la actividad turística.

La Feria de Ferias estrenará un recinto renovado. (cortesía)

La edición de 2026 buscará conectar ese legado histórico con una infraestructura contemporánea y una programación diseñada para proyectar la identidad tlaxcalteca ante públicos nacionales e internacionales.

Tlaxcala buscará su quinto Récord Guinness

Uno de los acontecimientos centrales será el intento por obtener el quinto Récord Guinness para Tlaxcala, mediante la cata de pulque más grande del mundo.

La actividad se realizará el 15 de noviembre como parte del tradicional Festival del Pulque y reunirá a cientos de participantes para degustar pulque natural y diferentes variedades de curados.

El secretario de Turismo estatal, Fabricio Mena Rodríguez, destacó que Tlaxcala es la única entidad del país que cuenta con la Declaración de Protección de la Indicación Geográfica del Pulque, reconocimiento que protege a los productores locales y fortalece la identidad de esta bebida ancestral.

Hasta ahora, el estado suma cuatro Récord Guinness:

El tapete de aserrín más largo del mundo

La mayor variedad de tacos

La palabra más grande elaborada con pan de fiesta

La línea de quesadillas más extensa.

La Feria de Ferias estrenará un recinto renovado. (cortesía)

Festivales, tradición y gastronomía tlaxcalteca

La programación estará dirigida a visitantes de todas las edades e incluirá exposiciones ganaderas, agrícolas, industriales y artesanales, además de actividades culturales, deportivas y de entretenimiento.

Entre los principales encuentros gastronómicos se encuentran el Festival de la Paella, el Festival del Maíz, la Muestra Gastronómica de Canirac y el Festival del Pulque.

También se celebrarán el Certamen de la Flor Tlaxcalteca, la Caminata de Catrinas, el Concurso Nacional de Danzón y un homenaje a los huehues, acompañado de un recorrido por la historia y riqueza cultural de las diferentes camadas del estado.

Entre las novedades se encuentran el espectáculo internacional “Fantasía sobre Hielo” y el concurso “Esencia Tlaxcalteca”, enfocado en reconocer diseños de vestuario inspirados en los símbolos y tradiciones de la entidad.

La Feria de Ferias estrenará un recinto renovado. (cortesía)

Conciertos gratuitos en el Teatro del Pueblo

La cartelera gratuita del Teatro del Pueblo comenzará el 22 de octubre con Banda MS y continuará con artistas de distintos géneros musicales.

Alejandra Guzmán se presentará el 23 de octubre; Albertano, el 25; Bronco, el 26; y el espectáculo familiar Paw Patrol y Magic Castle llegará el 29 de octubre.

Durante noviembre se presentarán Moenia, el día 4; Amanda Miguel, el 5; Guerreras K-Pop, el 8; Espinoza Paz, el 9; y Cuisillos, el 14. Gloria Trevi será la encargada de cerrar la feria el 16 de noviembre.

El nuevo Palenque será inaugurado el 23 de octubre con un concierto del cantante tlaxcalteca Carlos Rivera. El resto de la programación será anunciado próximamente.

La Feria de Ferias estrenará un recinto renovado. (cortesía)

Charrería y actividades ecuestres

El renovado lienzo charro albergará 14 charreadas, dos ferias de escaramuzas, dos competencias infantiles, pruebas de caladero y coleadero, así como la tradicional charreada nocturna.

La agenda también incluirá exhibiciones de rodeo y un rodeo de medianoche, con lo que la cultura ecuestre tendrá una presencia destacada dentro de la programación.

La Plaza de Toros Jorge “El Ranchero” Aguilar será sede de un serial compuesto por cuatro corridas, programadas para los días 24 de octubre, 1, 2 y 14 de noviembre.

Con un recinto renovado, una amplia oferta gastronómica y cultural, conciertos gratuitos y más de 400 actividades, Tlaxcala, la Feria de Ferias 2026 buscará consolidarse como una de las celebraciones más importantes del centro de México y como una invitación para descubrir la historia, los sabores y las tradiciones del estado.