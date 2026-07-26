Alfonso Sánchez Anaya, ex gobernador de Tlaxcala, murió el 26 de julio a los 85 años de edad.

Sánchez Anaya representó un cambio en la historia política del estado al ser el primer gobierno de alternancia con su triunfo electoral en 1998 sobre el PRI.

Su muerte fue conformada por su hijo, Alfonso Sánchez García, quien destacó que su padre fue un hombre “que dedicó su vida a los demás”.

“Anuncio con un profundo dolor y tristeza que mi padre, Alfonso Sánchez Anaya, ha fallecido a los 85 años de edad. Hoy me toca despedir a mi Papá, pero también a un hombre que dedicó su vida a los demás” Alfonso Sánchez García

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