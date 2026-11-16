Tlaxcala sumó su quinto Guinness World Records con la realización de la cata de pulque más grande del mundo, en la que participaron 500 personas durante la feria “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2026”.

Para realizar la cata se dispusieron aproximadamente 450 litros de pulque, aportados por productores y empresas del sector. El reconocimiento también coincide con la reciente declaratoria del Pulque de Tlaxcala como Indicación Geográfica Protegida (IGP), una figura que reconoce y protege las características de esta bebida vinculadas con su origen y elaboración tradicional.

Cata de pulque en Tlaxcala reúne a 500 participantes y establece nueva categoría Guinness

La actividad reunió a 500 participantes en el recinto ferial y estableció una nueva categoría dentro de Guinness World Records, al no existir un registro previo de una cata de estas características.

Las tres variedades degustadas fueron aportadas por referentes de la producción pulquera en la entidad. Jorge Esteban López García, promotor del rescate del pulque en el norte de Tlaxcala, presentó la variedad natural; PULMEX, empresa originaria de Nanacamilpa, aportó el pulque curado, mientras que el Corporativo Magueyero San Isidro, también de ese municipio, elaboró la variedad compuesta.

El secretario de Turismo estatal, Fabricio Mena Rodríguez, señaló que el reconocimiento contribuye a preservar las raíces de Tlaxcala y proyectar sus tradiciones. También agradeció la participación de productores y asistentes, y destacó la importancia de las experiencias gastronómicas dentro de la oferta turística de la entidad.

Asimismo, reconoció el respaldo de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para impulsar actividades relacionadas con la cultura y el patrimonio gastronómico del estado.

Pulque de Tlaxcala obtiene Indicación Geográfica Protegida

El nuevo récord mundial se suma a las acciones de protección y promoción del patrimonio pulquero de la entidad. El 24 de febrero de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Declaración de Protección del Pulque de Tlaxcala como Indicación Geográfica Protegida, otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Esta figura protege la producción de pulque en 25 municipios, entre ellos Nanacamilpa, Calpulalpan, Tlaxco y Huamantla. También reconoce las características de la bebida relacionadas con su origen y su elaboración tradicional a partir del Agave salmiana, conocido como maguey pulquero.

Entre sus atributos distintivos se encuentra el proceso de fermentación en tinacal, que dura entre 24 y 36 horas, así como su textura y aroma característicos, asociados con notas de pan recién horneado.

La declaratoria busca proteger la identidad del producto, fortalecer la actividad de las familias productoras e impulsar su posicionamiento en nuevos mercados. En este contexto, la promoción del pulque también contempla el fortalecimiento de la Ruta del Pulque y la ampliación de su presencia comercial en países como Estados Unidos, España, Japón, Alemania, Francia y Corea del Sur.

Tlaxcala rompe récord mundial con cata de pulque de 500 participantes (Cortesía)

Tlaxcala suma cinco récords Guinness durante la actual administración

Con la cata de pulque, Tlaxcala acumula cinco títulos Guinness World Records durante la actual administración. Los cuatro reconocimientos anteriores corresponden a actividades gastronómicas, culturales y tradicionales realizadas en distintos municipios y espacios del estado.

El tapete más largo del mundo: el 14 de agosto de 2022 se elaboró en Huamantla un tapete continuo de aserrín de 3 mil 932 metros, durante la celebración de “La Noche que Nadie Duerme”, en honor a la Virgen de la Caridad.

La mayor variedad de tacos de canasta: el 11 de agosto de 2024 se exhibieron 186 sabores distintos en Paseo de la Reforma, frente al Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México.

El pan de fiesta más grande: el 13 de octubre de 2025 se integró con 2 mil 581 piezas tradicionales sabor nuez, en la explanada del Palacio de Gobierno de Tlaxcala, como parte de las actividades por los 500 años de la fundación de la ciudad.

La línea de quesadillas más grande: el 6 de marzo de 2026 se registró una longitud de 364.57 metros, integrada por 11 mil 206 piezas preparadas en Santa Ana Nopalucan, durante la Feria de la Quesadilla y el Tlatloyo 2026.

El quinto reconocimiento, obtenido durante la Feria de Ferias 2026, incorpora al pulque a la lista de tradiciones tlaxcaltecas que han alcanzado proyección internacional y reconoce la participación de productores que mantienen viva su elaboración.